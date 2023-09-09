ABC News: администрация Байдена, скорее всего, отправит Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена, скорее всего, направит Украине ракеты ATACMS с радиусом действия около 300 километров, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«Они будут поставлены», — заявил один из американских чиновников, знакомый с планами поставок в сфере безопасности. При этом он допустил, что все может измениться.

Другой источник сказал, что вопрос о передаче ATACMS рассматривается, и комплексы, скорее всего, войдут в следующий пакет военной помощи, но окончательное решение не принято, и на поставки могут уйти месяцы.

Российское государственное информагентство РИА Новости обратилось в Пентагон за комментарием относительно поставок ATACMS. «Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока еще не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности», — сообщил представитель Минобороны США.

О том, что в администрации президента США начали обсуждать возможную поставку ракет ATACMS, в июле со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

Власти Украины неоднократно просили США предоставить ракеты ATACMS, уверяя, что Вооруженные силы Украины не будут использовать их для ударов по объектам на территории России.

Администрация президента США не хотела передавать Украине ракеты ATACMS, опасаясь эскалации конфликта и того, что собственные запасы ракет истощатся. Теперь, как говорят источники ABC News, США обнаружили, что на вооружении у них находится больше ATACMS. Хотя пока неясно, в каком состоянии находятся обнаруженные комплексы.

В мае 2023 года Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В июле о поставках этих ракет также сообщила Франция.

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