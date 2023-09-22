США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов. Дальнобойные ракеты ATACMS в него не вошли

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 325 миллионов долларов. Об этом объявил президент США Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

В пакет помощи, сообщил Пентагон, войдут, в частности, зенитные комплексы Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, противотанковые комплексы Javelin и еще одна батарея ПВО Hawk. Также, говорится в пресс-релизе Минобороны США, Украина получит несколько видов боеприпасов. В список не вошли ракеты ATACMS с дальностью 300 километров для HIMARS, о которых неоднократно просила Украина.

Этот пакет помощи США предоставят Украине из бюджета текущего финансового года. Однако для дальнейшей военной помощи Украине администрации Байдена придется вновь заручаться поддержкой Конгресса США, где ряд депутатов публично объявляли, что несогласны с тем, как распределяются расходы бюджета