Первые американские танки Abrams прибыли в Украину
Первые танки американского производства Abrams на прошедших выходных прибыли в Украину, пишет The New York Times 25 сентября со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.
Собеседники издания подчеркнули, что речь идет лишь о первых единицах бронетехники из обещанных Украине, не став уточнять их количество. Другие поставки ожидаются в ближайшие месяцы.
Всего США собираются передать 31 танк Abrams, что в украинской армии составляет один танковый батальон.
О планах передать Украине танки Abrams США впервые заявили в январе. В мае в Германии начались тренировки украинских военных для управления танками. В начале августа США официально одобрили отправку в Украину первой партии танков.
В начале сентября министерство обороны США объявило, что Украине также будут переданы снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.