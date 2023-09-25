Первые американские танки Abrams прибыли в Украину

Первые танки американского производства Abrams на прошедших выходных прибыли в Украину, пишет The New York Times 25 сентября со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Собеседники издания подчеркнули, что речь идет лишь о первых единицах бронетехники из обещанных Украине, не став уточнять их количество. Другие поставки ожидаются в ближайшие месяцы.

Всего США собираются передать 31 танк Abrams, что в украинской армии составляет один танковый батальон.

О планах передать Украине танки Abrams США впервые заявили в январе. В мае в Германии начались тренировки украинских военных для управления танками. В начале августа США официально одобрили отправку в Украину первой партии танков.

В начале сентября министерство обороны США объявило, что Украине также будут переданы снаряды с для танков Abrams.

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