Российские войска атаковали Одесскую область дронами. По данным украинских военных, 26 из 38 беспилотников удалось сбить

Войска РФ в ночь на 26 сентября вновь устроили масштабную атаку беспилотников на Одесскую область. Всего, по данным командования Воздушными силами ВСУ, было запущено 38 дронов, 26 из них удалось сбить.

Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что уцелевшие беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Измаильском районе. Повреждены склады и около 30 грузовых автомобилей. Ранения получили двое водителей грузовиков — у одного из пострадавших тяжелая травма руки, написал Кипер в телеграме, опубликовав фото последствий атаки дронов.

Войска РФ почти каждый день наносят удары дронами по Одесской области. Целью ударов, как правило, становится портовая инфраструктура, используемая для хранения и перегрузки зерна.

Россия в июле отказалась продлевать действие сделки, в рамках которой зерно из украинских портов на Черном море вывозилось по безопасному морскому коридору. Власти Украины заявили, что будет искать другие варианты отправки зерна покупателям.

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