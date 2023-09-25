Война Пятьсот семьдесят девятый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 сентября читайте здесь.
Минобороны РФ заявило, что сбило над российской территорией восьмой дрон за утро
Министерство обороны РФ сообщает, что предотвратило очередную атаку дрона. По заявлению российского ведомства, около 10:30 утра один украинский беспилотник перехватили над Курской областью.
Около 7:45 утра в Минобороны РФ заявили, что перехватили два дрона в Курской области и уничтожили еще два в Брянской области. Ведомство также отчиталось, что около 9:00 силы ПВО уничтожили дрон над Белгородской областью, около 10:00 два дрона перехватили над Курской и Брянской областями,
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В лесу в Псковской области нашли беспилотник с поврежденным крылом, сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, беспилотник светло-серого цвета с системой видеонаблюдения нашли возле деревни Суховерково, расположенной в нескольких километрах от границы с Латвией.
Кто и когда запустил беспилотник, неизвестно. Предполагается, что он мог упасть несколько дней назад или во время массовой атаки на Псковский аэродром в конце августа.
Место падения дрона обследовали сотрудники ФСБ, которые изъяли обломки.
В Минобороны РФ сообщили, что около 10 утра российские средства ПВО перехватили два беспилотника над Курской и Брянской областями. Российское ведомство обвинило в ударе украинскую сторону.
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Брянску, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 25 сентября в Брянской и Курской областях сбили два беспилотника, в Тульской области работала ПВО. В украинской военной разведке заявили, что в Курске беспилотник попал в здание МВД.
В Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300
Как сообщает РИА Новости, в приднестровском селе Кицканы (10 километров от Тирасполя) обнаружили обломки ракеты С-300. Об этом заявил сопредседатель местной Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровья Олег Беляков.
По его словам, в 00:54 25 сентября над территорией Приднестровья «прозвучал достаточно серьезный взрыв». «Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населенного пункта Кицканы. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — заявил Беляков.
Никаких фото или видео, подтверждающих эту информацию, нет.
Российская авиация сбросила четыре авиабомбы на Берислав Херсонской области, заявил глава областной администрации Александр Прокудин.
Одна авиабомба попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы, из-за чего один человек погиб и несколько получили ранения. Еще одна авиабомба, по словам Прокудина, уничтожила жилой дом.
Две жительницы Белгородской области пострадали из-за обстрела поселка Уразово в Валуйском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он обвинил в атаке Вооруженные силы Украины.
«У одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — заявил Гладков.
По его словам, из-за прямого попадания снаряда разрушена хозпострайка, повреждены окна, крыша и забор частного домовладения.
Последствия удара по Одессе
В ночь на 25 сентября, по заявлению украинских властей, Вооруженные силы РФ ударили по Одессе ракетами и беспилотниками. Повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры, зернохранилища, складские помещения и несколько частных домов, сообщил офис генпрокурора Украины. Серьезно разрушены морской вокзал и расположенный рядом неработающий отель. Начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, ставший сенатором от аннексированной Запорожской области, в ближайшее время не получит руководящий пост в Совете Федерации, а будет рядовым сенатором, сообщает РБК со ссылкой на источники.
О том, что Рогозин станет новым сенатором, руководство Совета Федерации проинформировали сразу после Единого дня голосования 10 сентября. «Его кандидатуру спустили сверху. Это стало полной неожиданностью для всех, абсолютно для всех [в верхней палате парламента]», — рассказал РБК источник в Совфеде.
Другой источник добавил, что информация о скором приходе Рогозина вызвала настороженность, поскольку бывший глава «Роскосмоса» «не вполне системный человек».
О назначении Дмитрия Рогозина на пост сенатора от аннексированной Запорожской области стало известно 23 сентября.
Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что в Севастополе, по словам очевидцев, раздался громкий взрыв, после чего в районе штаба Черноморского флота РФ заметили дым. О звуках взрыва также сообщило издание «Крым.Реалии».
Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме, что «глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе Черноморского флота».
Вооруженные силы Украины 22 сентября нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По официальным данным Минобороны РФ, пропал один российский военный. В Генштабе ВСУ заявили, что атаку осуществили, когда руководство Черноморского флота проводило совещание. Разведка Украины утверждает, что погибли не менее девяти человек.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Грайворонском городском округе, расположенном на границе с Украиной.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в телеграме.
А в это время министерство обороны РФ сообщает, что в Белгородской области около 9 утра силы ПВО уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат. Российская сторона обвинила в атаке украинскую армию. Есть ли пострадавшие или разрушения из-за случившегося, пока неизвестно.
В Курске из-за атаки дрона повреждена крыша административного здания
Об этом заявил мэр Курска Игорь Куцак, комментируя последствия ночной атаки дронов на город.
«Сегодня утром в городе сработала система ПВО. Помимо частных домовладений, повреждения обнаружены на крыше административного здания и в многоквартирном доме: там выбиты стекла. Всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля», — сообщил глава города. По его словам, «никто из горожан из-за атаки беспилотников не пострадал».
Украинская разведка утверждает, что в ходе атаки дрон поразил здание МВД в Курске.
Осада Мариуполя в 2022 году длилась 85 дней. Сколько жителей города погибли, точно неизвестно — но, по всей видимости, речь идет о колоссальных потерях (руководитель «Мариупольского телевидения» Николай Осыченко, ссылаясь на данные местного морга, говорил о 87 тысячах).
Пока шли бои, мариупольцы хоронили погибших там, где могли; в основном во дворах своих домов, прямо возле подъездов. К концу весны 2022 года Мариуполь превратился в настоящий город-кладбище.
После начала оккупации российские военные принялись раскапывать могилы и доставать из-под завалов непогребенные тела. Затем тысячи неопознанных трупов фотографировали, описывали и хоронили вновь на Старокрымском кладбище. При этом, как сообщали украинские власти, человеческие останки выбрасывали со строительным мусором.
«Медуза» рассказывает, как выжившие после российского вторжения мариупольцы пытаются найти тела своих близких — и как им это иногда удается.
Во время ночной атаки по Одессе повреждения получили здание администрации морского вокзала, расположенный рядом неработающий отель «Одесса» и зернохранилища. Украинские СМИ публикуют фотографии отеля, сделанные до и после атаки.
Украинская разведка заявила, что дрон поразил здание МВД в Курске
Украинские издание Liga.net утверждает, что, по данным источников в Главном управлении разведки Минобороны РФ, во время атаки беспилотников на Курскую область есть прямое попадание в здание МВД. Об этом же со ссылкой на источники сообщает «РБК-Украина».
В Минобороны РФ ранее заявили, что над территорией Курской области в ночь на 25 сентября перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа.
- 24 сентября в Курске беспилотник врезался в административное здание в центре города, где, как сообщалось, находится региональное управление ФСБ. Еще один дрон ударил по нефтеперерабатывающему заводу возле аэропорта. В Курске, где в этот день отмечали день города, отменили некоторые праздничные мероприятия.
Харьковская область
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Минобороны РФ заявило, что сбило в Брянской и Курской областях беспилотники, в Тульской области работала ПВО
Российские власти объявили об атаке беспилотников в Брянской, Курской и Тульской областях. В заявлении Минобороны РФ говорится, что два украинских беспилотника самолетного типа перехвачены над территорией Курской области, еще два — уничтожены над территорией Брянской области.
Министерство по региональной безопасности Тульской области в свою очередь сообщило, что над территорией региона сработали средства ПВО. Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.
В московских аэропортах вечером 24 сентября вводились ограничения на полеты. К утру ограничения на прием и отправление рейсов сняли. Как отмечает «Радио Свобода», причина ограничения работы аэропортов не объявлялась, однако, как правило, их вводят при приближении беспилотников к Москве.
Силы обороны юга Украины опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия ночной атаки на Одесскую область.
Войска РФ в ночь на 25 сентября нанесли удар по Одесской области беспилотниками, а также ракетами «Калибр» и «Оникс»
Всего было выпущено 19 дронов, 12 крылатых ракет «Калибр» и 2 ракеты «Оникс». Все дроны и 11 ракет «Калибр» удалось сбить.
Оставшиеся ракеты повредили припортовую инфраструктуру. В том числе значительные повреждения получил Морской вокзал в Одессе, разрушены зернохранилища.
Взрывной волной в нескольких домах выбило стекла, одна мирная жительница пострадала, ей оказана медицинская помощь.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Вооруженные силы РФ в ночь на 25 сентября в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе типа «Шахед». В Одесской области под удар попала припортовая инфраструктура. Информация о последствиях атаки уточняется.
- За минувшие сутки произошло более 32 боевых столкновения. Российские войска нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов, совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
- Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- На купянском и лиманском направлениях российская армия наступательных действий не вела. На бахмутском направлении украинские военные успешно отбили атаки восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. ВС РФ пытались восстановить утраченное положение в районе Клищеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.
- На марьинском направлении российские войска 14 раз безуспешно пытались наступать в районе Марьинки Донецкой области.
- На шахтерском направлении украинские военные продолжают держать оборону на занятых рубежах.
- На мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию. Украинские защитники успешно отбили атаки в районе Роботино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделениями ракетных войск поразили два зенитно-ракетных комплексах, четыре артиллерийских средства и один склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Начинается 579-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы нас читаете.