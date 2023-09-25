Война Пятьсот семьдесят девятый день

На чем держится российская экономика? Выстоит ли она в условиях войны? Об этом — наш новый подкаст «Отрицательный рост». Послушайте трейлер прямо сейчас — и подпишитесь, чтобы не пропустить премьеру 2 октября

В новом шоу «Медузы» журналистка Маргарита Лютова разбирается, на каких столпах и подпорках стоит экономика России последних 20 лет. Каждый эпизод — история одного из таких столпов: «тучные 2000-е» и импортозамещение, неформальная занятость и рынок черного нала, дотационные регионы и строительные мегапроекты.

Почему «сытые нулевые» не вернуть и зачем власти по-прежнему эксплуатируют память о том времени? Есть ли экономические предпосылки к возможному распаду России? И чем развитая теневая экономика может быть хороша для государства?

«Отрицательный рост» будет выходить по понедельникам. Подпишитесь, чтобы не пропустить премьеру. Подкаст есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, в приложении «Медузы» — этот способ нас читать и слушать самый надежный, поскольку приложение умеет обходить блокировки и работает без VPN.