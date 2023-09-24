Война Пятьсот семьдесят восьмой день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 сентября читайте здесь, главные фотографии прошедшего дня смотрите здесь.
Главные новости
- В Курске беспилотник врезался в административное здание в центре города. Глава Курской области заявил, что у здания «незначительно пострадала крыша». Украинские источники говорят, что дрон атаковал управление ФСБ по региону.
- Один из кандидатов в президенты США Рон Десантис заявил, что вступление Украины в НАТО «не в наших интересах».
- В самопровозглашенной ДНР ввели комендантский час и военную цензуру на письма, сообщения в интернете и телефонные разговоры.
Папа римский Франциск заявил, что некоторые страны «играют в игры» с Украиной, сначала предоставляя Киеву оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств.
«Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием», — цитирует Reuters слова понтифика.
Кроме того, Франциск, который общался с прессой на борту самолета, возвращаясь из поездки в Марсель, выразил разочарование тем, что дипломатические инициативы Ватикана по установлению мира «не принесли плодов».
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «поддерживает» территориальную целостность Украины при условии соблюдения пунктов Декларации о независимости 1991 года.
В этом документе, заявил Лавров 23 сентября на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был, в частности, прописан «внеблоковый статус» Украины.
«В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут», — заявил Лавров (цитата по ТАСС), дав понять, что все эти пункты, по его мнению, не выполняются.
«У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ», — сказал глава МИД РФ.
Из 13-го судоремонтного заводе Черноморского флота в аннексированном Севастополе убрали все корабли, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутников.
В Килен-бухте, где располагается 13-й завод, на свежих снимках показан лишь один корабль — большой десантный катер на входе в бухту.
Утром 23 сентября жители Севастополя сообщали о взрыве в районе 13-го судоремонтного завода. Официальной информации об ударе по заводу не было.
В ночь на 13 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. По данным российских СМИ, пострадали больше 20 человек, а большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону» получили повреждения.
Глава Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в результате авиаудара, нанесенного российскими войсками по Береславу, погибла женщина, еще три человека — двое мужчин и женщина — получили ранения.
Еще один авиаудар, написал Прокудин в телеграме, войска РФ нанесли по селу Львово Бериславского района, там погиб 67-летний мужчина.
Фонд поддержки участников «специальной военной операции» (СВО) «Защитники Отечества»» получил 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фонд был создан указом президента РФ в апреле 2023 года. Его возглавляет Анна Цивилева — жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, а пост председателя наблюдательного совета фонда занимает Сергей Кириенко.
«Агентство» в январе 2022 года опубликовало расследование, авторы которого утверждали, что Анна Цивилева — двоюродная племянница президента Владимира Путина.
Администрация самопровозглашенной ДНР помимо комендантского часа с 23:00 по 04:00 по будням ввела военную цензуру на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры.
Порядок ее осуществления, пишет «Коммерсант», должны разработать управление ФСБ, министерства связи и информации самопровозглашенной республики.
Во время войны, развязанной российскими властями в Украине, основные ресурсы Кремля тратятся на производство оружия и пропаганду. Одержав победу в телевизоре, чиновники взялись за интернет. Там контролеров и регуляторов от власти хватало и без того, но с началом полномасштабного вторжения в соседнюю страну и введения военной цензуры в России давление усилилось.
Как выяснили в своем расследовании «Медуза», «Важные истории» и The Bell, одну из ключевых ролей в сфере пропаганды в Рунете играет с виду не очень приметная автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог». Она занималась пиаром властей во время пандемии ковида, кампанией по обнулению президентских сроков Владимира Путина, а теперь плодит военные фейки и оправдывает преступления Минобороны РФ в Украине.
Подробнее об этой структуре в подкасте «Текст недели» рассказывают специальный корреспондент «Медузы» Светлана Рейтер и специальный корреспондент The Bell Ирина Панкратова.
Слушайте «Текст недели» на «Медузе»
Офис Генпрокурора Украины объявил о начале расследования гибели двух человек в результате обстрела российскими войсками прифронтовой территории в Запорожской области.
Речь идет о двух женщинах, одна из которых получила смертельные ранения 23 сентября в Малой Токмачке, вторая — 22 сентября в Орехове.
«РБК-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбах утверждает, что беспилотник в Курске врезался в здание управления ФСБ.
«Российские чиновники сообщают, что в результате атаки якобы незначительно пострадала крыша. Но, очевидно, это не так. Там прямое попадание», — рассказал собеседник издания, связанный с ГУР Минобороны Украины. По его словам, атака была организована именно этой спецслужбой.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о встрече с представителями крупнейших американских финансовых организаций во время визита Владимира Зеленского в США.
Мы обсудили перспективы привлечения крупнейшего американского бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов. Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и получения гарантий безопасности.
Во встрече приняли участие: основатель компании Bloomberg LP Майкл Блумберг, председатель фонда Pershing Square Capital Билл Акман, председатель фонда Starwood Capital Барри Стернлихт, основатель фонда Citadel LLC Кен Гриффин, президент инвестиционной компании Blackstone Джонатан Грей, заместитель председателя компании BlackRock Филипп Хильдебранд, председатель благотворительной организации Schmidt Futures Эрик Шмидт, председатель компании Kraft Group Роберт Крафт и другие, сообщил он.
Кроме того, написал Ермак, Зеленский отдельно встретился с главой крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock Ларри Финком.
Второе судно с украинским зерном, отправленное после того, как Россия отказалась от зерновой сделки, благополучно дошло до Турции, сообшает «РБК-Украина».
Балкер «Ароят», на борту которого находятся 17,6 тысячи тонн пшеницы, пришел в Босфор ранним утром 24 сентября. Далее судно отправится в Египет.
Военно-морские силы Украины объявили о создании временных коридоров в Черном море 10 августа. В сообщении ведомства отмечалось, что на маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных и дрейфующих мин, поэтому было решено допускать для прохода только те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях.
«Ароят» 17 сентября по такому коридору прибыл в Одессу за грузом зерна.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подписал указ о введении на подконтрольной его администрации территории комендантского часа — 23:00 до 04:00 по будням.
Телеграм-канал «Курский Бомондъ» публикует видео, снятое очевидцами во время атаки беспилотника на административное здание.
Глава администрации аннексированного Севастополя Михаил Развожаев объявил о «настоящем чуде» — в здании штаба Черноморской флота РФ, по которому 22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар, уцелела икона Федора Ушакова.
Развожаев написал, что собирается предложить протоиерею Севастопольского округа Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову «15 октября, в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова, совершить крестный ход с нашей чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя».
В Днепропетровской области в ночь на 24 сентября в результате артиллерийского обстрела Никополя тяжелое ранение получил 25-летний местный житель, сообщил глава региона Сергей Лысак. Также в Никополе, по его данным, повреждены универмаг и детский сад.
В Красногригорьевской громаде Никопольского района снаряды повредили четыре жилых дома, автомобиль и линии электропередачи.
Обстрелы зафиксированы также в поселках Мировое и Покровское, причиненный ущерб выясняется.
В Украине уверены, что США в ближайшее время все-таки предоставит ВСУ ракеты дальнего радиуса действия ATACMS с кассетными боеприпасами.
«ATACMS будут», — заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, пишет УНИАН, что хотя аннексированный Крым и «нашпигован» российскими средствами ПВО, с западными ракетами они не справляются, сбивая лишь малый процент.
Официально США не объявляли о передаче ракет ATACMS в рамках нового пакета помощи Украине. Однако, по данным источников The Financial Times, такое решение принято, но пока не озвучено, чтобы не предупреждать российские силы, которые могут отодвинуть каналы снабжения дальше от линии фронта.
Губернатор Флориды Рон Десантис — один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии — заявил, что вступление Украины в НАТО «не в наших интересах».
«Это только добавит нам обязательств, а если мы добавим больше обязательств, какие выгоды мы получим взамен?» — цитирует Десантиса Bloomberg.
Кроме того, он заявил, что США не должны неограниченно предоставлять Украине средства, если она «не использует все рычаги влияния, чтобы закончить конфликт».
Житель Калининграда Илья Ч., задержанный по подозрению в поджоге световой конструкции в форме буквы Z в Белгороде, заявил, что его пытали, требуя дать признательные показания в полиции. Об этом изданию «Новая вкладка» рассказала его адвокат Евгения Суслова.
Наручники мне на руках затянули так сильно, что у меня образовались гематомы. Под ноги мне положили деревянный предмет, и кто-то из мужчин с топором в руках грозился, что отрубит мне ноги. Также мужчины использовали газовую горелку, которую мне подносили в область спины на голое тело. В общей сложности мне нанесли более 50 ударов руками и ногами по различным частям моего тела. В один из моментов мне облили ноги какой-то горючей смесью и говорили, что сейчас мне подожгут ноги. Также неоднократно мои ноги были облиты водой, к которым сразу же подносили электрошокер, и мне было от этого гораздо больнее.
В районе Бахмута уже много месяцев идут одни из главных сражений этого этапа войны. На фото украинский медик оказывает первую помощь военнослужащему ВСУ в пункте стабилизации на линии фронта.
За минувшие сутки войска РФ, говорится в сводке Генштаба ВСУ, нанесли пять ракетных и 57 авиационных ударов, а также 38 раз обстреляли украинскую территорию из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, российские войска запустили 15 ударных дронов, 14 из которых были сбиты.
Генштаб ВСУ в утренней сводке объявил, что украинские войска в районе Вербового в Запорожской области «вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах».
Ранее командующий группировкой «Таврия», воюющей в Запорожской области, генерал ВСУ Александр Тарнавский объявил о прорыве линии российской обороны под Вербовым. Однако, пишет «Политика Страны», украинские военные телеграм-каналы назвали эту информацию «спекуляцией», указав, что у россиян под Вербовым несколько линий обороны.
Также в сводке Генштаба ВСУ говорится, что российские войска контратакуют в районе Клещеевки, чтобы «восстановить утраченное положение
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы нас читаете.