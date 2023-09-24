Война Пятьсот семьдесят восьмой день

Папа римский Франциск заявил, что некоторые страны «играют в игры» с Украиной, сначала предоставляя Киеву оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств.

«Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием», — цитирует Reuters слова понтифика.

Кроме того, Франциск, который общался с прессой на борту самолета, возвращаясь из поездки в Марсель, выразил разочарование тем, что дипломатические инициативы Ватикана по установлению мира «не принесли плодов».