Правительство Литвы закроет два погранперехода на границе с Беларусью

Правительство Литвы с 18 августа приостановит работу двух пограничных переходов «Шумскас» (с белорусской стороны — «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Об этом сообщила замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, пишет 15min.lt.

По словам замминистра, после их закрытия открытыми останутся четыре пункта пропуска на границе с Беларусью. В основном движение перенаправят на пункт пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»).

Решение закрыть два пункта пропуска связано с возросшей угрозой со стороны наемников ЧВК Вагнера, которые передислоцировались в Беларусь. По данным властей Литвы и Польши, в Беларуси находятся больше четырех тысяч наемников, часть из них — вблизи литовско-польской границы.

Литовские политики заявили, что проведут консультации с региональными партнерами, если решат закрыть дополнительные пункты пропуска с Беларусью. Замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичус говорил, что закрытие всех шести пунктов пропуска создаст серьезные организационные проблемы.

В Государственном пограничном комитете Беларуси назвали решение властей Литвы «очередным неконструктивным и недружественным шагом», который мешает перемещению грузов, а также уменьшает туристический поток из Литвы.

Пограничная охрана Латвии 15 августа мобилизовала дополнительных пограничников и привлекла к охране военных «в связи с быстро растущей гибридной угрозой» на границе с Беларусью.

После переезда части наемников ЧВК Вагнера в Беларусь власти Польши усилили охрану совместной границы двух стран. Глава МВД Польши Мариуш Каминский говорил в июле, что в случае серьезного инцидента с участием наемников ЧВК Вагнера власти Польши, Литвы и Латвии могут одновременно закрыть свои границы с Беларусью. В МВД Литвы подтверждали, что ведут такие переговоры.

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