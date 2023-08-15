Латвия усилила границу с Беларусью из-за «растущей гибридной угрозы»

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что с 15 августа мобилизует дополнительных пограничников для того, чтобы усилить границу с Беларусью.

Погранохрана перестала предоставлять отпуска сотрудникам, а также вызвала на работу тех, кто находился в отпуске, говорится в сообщении службы.

Решение приняли «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». В ведомстве отметили, что 14 августа 96 человек пытались незаконно пересечь границу (против 76 человек в течение 13 августа, отмечает LSM). Пограничная служба подчеркнула, что власти Беларуси активнее участвуют «в организации потока нелегальных мигрантов».

Пограничная охрана запросила дополнительную поддержку у национальных вооруженных сил и государственной полиции. Как сообщил LSM глава погранохраны Гунтис Пуятс, вооруженные силы согласились предоставить дополнительные ресурсы. В вооруженных силах Латвии подтвердили, что будут помогать пограничникам пресекать попытки нелегальной миграции.

Часть наемников ЧВК Вагнера после попытки мятежа Евгения Пригожина переместилась в Беларусь. В ответ на это власти Польши усилили охрану границы с Беларусью. В Латвии, как и в Польше, по данным властей, появились призывы присоединиться к ЧВК Вагнера.