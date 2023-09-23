США попросили Польшу объяснить заявление о прекращении поддержки Украины

Власти США попросили Польшу разъяснить свою позицию по поводу военной поддержки Украины после того, как польские чиновники отказались поставлять Киеву новое оружие. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

По словам собеседника агентства, Польша по-прежнему готова поддержать Украину, но конкретная позиция официальной Варшавы неясна. Тем не менее, говорит источник, разногласия Польши и Украины «пока не привели к трещинам в единстве коалиции», поддерживающей Киев.

Один из европейских дипломатов сообщил Bloomberg, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины продолжится, пусть и в меньших масштабах.

Источник считает, что отказ Польши от поддержки может губительно повлиять на военные действия в Украине, поскольку может подорвать единство НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 20 сентября, что Польша больше не поставляет оружие Украине, поскольку занимается вооружением собственной армии. На следующий день президент Польши Анджей Дуда заявил, что СМИ истолковали слова Моравецкого «самым худшим образом». Дуда уточнил, что речь шла о новом оружии, которое Польша закупает для модернизации своей армии.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя слова Моравецкого, сказал 21 сентября, что любая страна сама решает, какой уровень поддержки оказывать Украине.

Власти Польши сделали заявления о военной поддержке Украины на фоне разногласий, возникших между двумя странами из-за экспорта украинского зерна.