Война Пятьсот семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 сентября можно прочитать здесь.
Главные новости:
- В Севастополе с утра были слышны взрывы. Власти аннексированного города сообщили о сбитой ракете.
- Ночью российские военные атаковали «Шахедами» Днепропетровскую и Запорожскую области, заявили в ВСУ. Одесса подверглась обстрелу ракетами «Оникс».
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ погибли девять человек, еще 14 (в том числе генералы) получили ранения. Минобороны РФ официально о погибших не сообщало.
- США попросили Польшу объяснить заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении военной поддержки Украины.
США попросили Польшу объяснить заявление о прекращении поставок оружия Украине
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 сентября заявил, что Польша больше не поставляет оружие Украине, поскольку занимается вооружением собственной армии. Это произошло на фоне разногласий между странами относительно экспорта зерна.
Теперь, как выяснил Bloomberg, в Вашингтоне просят Варшаву разъяснить свою позицию. Отказ Польши от поддержки Киева, считает источник агентства в Пентагоне, может губительно повлиять на военные действия в Украине, поскольку может подорвать единство НАТО.
Один из европейских дипломатов сообщил Bloomberg, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины продолжится, пусть и в меньших масштабах.
Ночью под российский обстрел попали Одесская, Днепропетровская и Запорожская области
Территория Днепропетровской и Запорожской областей была атакована дронами «Шахед», сообщили в ВСУ. По утверждению военных, 14 из 15 беспилотников были сбиты.
Обломки одного из сбитых беспилотников повредили объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Николай Лукашук.
По Одесской области удар был нанесен ракетами «Оникс», заявила представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. В результате атаки никто не пострадал.
В Севастополе объявили «отбой ракетной опасности», сообщил Развожаев.
В Севастополе объявлена ракетная опасность
Соответствующее заявление в телеграме сделал глава аннексированного города Михаил Развожаев.
Он призвал жителей плотно закрыть окна и не подходить к ним и укрыться в комнатах с несущими стенами, сев на пол на значительном удалении от окна. Находящимся на улице Развожаев предписал укрыться в цокольных этажах ближайших зданий или переходах.
Глава ГУР Украины утверждает, что в результате удара по штабу Черноморского флота погибли девять человек
Еще 16 человек, как утверждает Кирилл Буданов, получили ранения. Среди раненых, по его данным, — командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, и начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков.
По словам Буданова, приведенные им цифры не учитывают сведения о пострадавших военнослужащих, которые не работали в штабе Черноморского флота.
- Минобороны РФ первоначально сообщило, что при ударе по штабу Черноморского флота погиб один военнослужащий, не назвав его имени и звания. Позже в ведомстве сказали, что он не погиб, а числится пропавшим без вести.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о потерях противника.
В Севастополе с утра были слышны взрывы
В соцсетях публикуют фотографии поднимающегося столба дыма.
Губернатор аннексированного города Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система ПВО. «Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке», — написал он в телеграме.
В Севастопольской бухте приостановлено движение морского транспорта.
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