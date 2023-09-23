Война Пятьсот семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

США попросили Польшу объяснить заявление о прекращении поставок оружия Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 сентября заявил, что Польша больше не поставляет оружие Украине, поскольку занимается вооружением собственной армии. Это произошло на фоне разногласий между странами относительно экспорта зерна.

Теперь, как выяснил Bloomberg, в Вашингтоне просят Варшаву разъяснить свою позицию. Отказ Польши от поддержки Киева, считает источник агентства в Пентагоне, может губительно повлиять на военные действия в Украине, поскольку может подорвать единство НАТО.

Один из европейских дипломатов сообщил Bloomberg, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины продолжится, пусть и в меньших масштабах.