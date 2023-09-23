Бывший наемник ЧВК Вагнера Андрей Медведев задержан в Норвегии за попытку вернуться в Россию

Полиция Норвегии задержала бывшего наемника ЧВК Вагнера Андрея Медведева, который в январе незаконно перешел границу России и Норвегии и запросил в этой стране политическое убежище. Об этом агентству Reuters сообщил адвокат россиянина Брюньюльф Риснес.

Полиция Норвегии сообщила 22 сентября, что задержала мужчину, пытавшегося незаконно пересечь норвежско-российскую границу, но не раскрыла имя задержанного.

Адвокат Брюньюльф Риснес назвал задержание Медведева недоразумением. По его словам, россиянин не приближался к границе с Россией, а пытался найти место, где в январе пересек границу. «Его остановили, когда он ехал в такси. Он никогда не приближался к границе… В его намерения не входило пересекать границу», — сказал адвокат.

Риснес добавил, что у Андрея Медведева есть право вернуться в Россию, если он этого хочет, но для безопасного возвращения «должно многое измениться».

Андрей Медведев называет себя бывшим командиром одного из подразделений ЧВК Вагнера. Он утверждает, что под его началом служил заключенный Евгений Нужин, убийство которого получило широкий резонанс. В январе 2023 года Медведев перешел границу России и Норвегии и запросил политическое убежище.

В феврале Медведева задержали в Осло за пьяную драку и нападение на полицейских. В апреле его приговорили к 14 суткам лишения свободы условно за участие в драке, но оправдали за применение насилия против полицейских. Тогда Медведев заявил, что надеется получить убежище в Норвегии.

В мае Андрей Медведев записал серию видео, где объявил, что хочет вернуться в Россию. Медведев сказал, что надеялся обрести в Норвегии «мир и покой, оставить позади политику и войну, но почему-то это не удалось».

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