Бывший наемник ЧВК Вагнера Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию, решил вернуться в Россию

Андрей Медведев, называющий себя бывшим командиром одного из подразделений ЧВК Вагнера, объявил о намерении вернуться из Норвегии в Россию.

Медведев выпустил на ютьюбе серию коротких видео, на которые, в частности, обратило внимание агентство Reuters. На камеру Медведев говорит, что он надеялся обрести в Норвегии «мир и покой, оставить позади политику и войну, но почему-то это не удалось».

Он также говорит (цитаты по Reuters): «Посмотрим, что произойдет в России. Если они убьют меня — хорошо. Если они этого не сделают — большое спасибо. Если я выживу — еще больше спасибо».

Медведев объявил, что собирается пойти в посольство России для возвращения. В посольстве РФ в Осло подтвердили РИА Новости, что Медведев был на приеме в консульском отделе посольства «в рамках выполнения обычных консульских функций».

«Вопрос о его возвращении в Россию будет решаться в соответствии с российским законодательством», — заявил пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов.

Андрей Медведев незаконно перешел границу России с Норвегией в середине января и запросил политическое убежище. Он называет себя бывшим командиром одного из подразделений ЧВК Вагнера и утверждает, что под его началом служил заключенный Евгений Нужин — убийство которого было заснято на видео, получившее огромный резонанс.

В феврале 2023 года Медведева задержали в Осло за пьяную драку и нападение на полицейских. Тогда он заявлял Reuters, что учит норвежский язык и собирается просить убежище в Норвегии. Связаться с Медведевым после публикации видео с заявлением о намерении вернуться в Россию, Reuters не удалось.

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