В Норвегии на бывшего наемника ЧВК Вагнера Андрея Медведева завели дело за драку и нападение на полицейских

В Норвегии полиция арестовала за пьяную драку бывшего наемника ЧВК Вагнера Андрея Медведева, который сбежал из РФ и попросил политического убежища. Об этом сообщает телеканал TV2.

По версии следствия, 26-летний Медведев, будучи пьяным, подрался с неназванным мужчиной возле одного из баров. Когда на место приехала полиция, он сопротивлялся задержанию, а затем ударил ногой одного из полицейских.

Как пишет «Новая газета. Европа», Медведеву предъявлены обвинения по трем уголовным статьям; заседание суда по его делу назначено на 25 апреля. По данным Gulagu.net, до суда Медведев будет находиться на свободе.

Медведев не признал своей вины. Его адвокат заявил, что драка произошла в результате «недопонимания после употребления алкоголя», а его подзащитный не понимал, что происходит, когда приехала полиция.

Андрей Медведев незаконно перешел границу России с Норвегией в середине января и запросил политическое убежище. Он называет себя бывшим командиром одного из подразделений ЧВК Вагнера и утверждает, что под его началом служил заключенный Евгений Нужин. Медведев рассказал журналистам, что ему известно о десяти случаях, когда в ЧВК убивали своих бойцов за отказ участвовать в боевых действиях.

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