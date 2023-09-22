Война Пятьсот семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 сентября читайте здесь, фотографии предыдущего войны смотрите тут.
Главные новости:
- По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар.
- Минобороны России сообщило о сбитом в районе Туапсе беспилотнике. В городе находятся порт и крупный нефтеперерабатывающий завод.
- Бронетехника ВСУ прошла через линию российской обороны в Запорожской области.
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов.
Телеграм-канал «Крымский ветер» публикует фото, как утверждается, с места удара по штабу Черноморского флота.
ТАСС со ссылкой на своего корреспондента: обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых.
Губернатор Севастополя предупредил о том, что возможна еще одна атака по городу
Глава аннексированного города Михаил Развозжаев попросил жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий.
«Всем, кто находится рядом со штабом флота — при звуках сирены, проследовать в укрытия. На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств», — сообщил он.
Телеграм-канал Mash публикует видео последствий ракетного удара по Севастополю
По штабу Черноморского флота нанесен ракетный удар, сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео», — написал он.
Депутат Картаполов: во время осеннего призыва основным документом для явки в военкомат останется бумажная повестка, но штрафы уже будут выше
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что правила осеннего призыва в 2023 году останутся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в бумажном виде. По его словам, электронные повестки до полноценного запуска реестр воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.
Ранее замминистра цифрового развития Олег Качанов заявил, что единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года.
Картаполов добавил, что во время осеннего призыва штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины составит 30 тысяч рублей (до этого его максимальный размер составлял три тысячи рублей), так как эта норма вступает в силу с 1 октября.
- Летом 2023 года Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают административную ответственность за неявку по повестке в военкомат. Размер штрафов за неявку в военкомат подняли до 10-30 тысяч рублей. Тогда же депутаты одобрили закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет. Таким образом, с 2024 года в армию РФ будут призывать с 18 до 30 лет.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в последние две недели российские власти начали «энергетический террор» в отношении Украины. Об этом он сказал на Региональной экономическом форуме, передает «Экономическая правда».
«Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это по уничтожению инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим подстанциям в последние две недели», — сказал он.
По его словам, Украина пока этого не почувствовала, так как в этом отопительном сезоне лучше готова. Шмыгаль считает, что эти атаки будут продолжаться, но защита в виде ПВО и специальных конструкций работает и будет усиливаться.
Зеленский поговорил с украинский журналистами об итогах визита в Вашингтон. Он рассказал, что украинские власти упорно работают над получением дальнобойного оружия и результаты этой работы будут заметны через некоторое время. По его словам, у него состоялись откровенные разговоры с американскими конгрессменами.
«Они получили все ответы», — заявил Зеленский.
Вечером 21 сентября Белый Дом и Пентагон объявили о новом пакете военной помощи Украине. Дальнобойных ракет ATACMS в нем не было.
Минобороны РФ заявило, что около 10:30 у западного побережья Крыма силами ПВО обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа.
В результате ракетного удара по городу Курахово в Донецкой области ранены 16 человек
Офис Генпрокурора Украины сообщает, что в районе 22:00 21 сентября российские войска нанесли удар по жилому кварталу в городе Курахово Покровского района Донецкой области. По данным ведомства, удар был нанесен двумя ракетами «Искандер».
Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, ранения получили 16 человек.
Кроме того, повреждены окна, фасады и кровли в других многоквартирных домах. Продолжается разбор завалов.
Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией о ситуации на мосту.
Издание «Крыминформ» пишет, что в севастопольской бухте — «дымовая завеса, движение морского транспорта в городе остановлено».
Обновление: Вскоре движение на Крымском мосту возобновили.
В результате утреннего обстрела Херсона погиб один человек
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российские войска обстреляли жилые кварталы города. Из-за попадания снарядов начался пожар в жилом доме и гараже.
От полученных ранений погиб 25-летний мужчина, еще один человек получил ранение.
Жителя Кирова приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию и призывах к экстремизму
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Кирова Ричарда Роуза к восьми годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию (пункт «д» статьи 207.3 УК РФ) и призывах к экстремизму (статья 280 УК РФ), сообщает издание Itʼs My City.
Роуза признали виновным в распространении «фейков» из-за видео про гибель мирных жителей в Буче, а также в публичных призывах к экстремизму из-за комментария со словами «путлер» и «устранить», отмечает издание.
Дело о распространении «фейков» также было заведено на жену Роуза Марию. В декабре 2022 года она вместе с сыном покинула Россию. Дело против пары завели еще в апреле 2022 года. Ричард Роуз рассказывал, что его избивали сотрудники ФСБ.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Канаду с необъявленным визитом. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Лидеры двух стран обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.
Зеленский также выступит перед парламентом в Оттаве, после чего отправится в Торонто, где встретится с лидерами канадского бизнеса.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов. Дальнобойные ракеты ATACMS в него не вошли
О новом пакете военной помощи объявил президент США Джо Байден после встречи президентом Украины Владимиром Зеленским.
США поставят Украине зенитные комплексы Avenger, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, противотанковые комплексы Javelin и еще одну батарею ПВО Hawk. Также, говорится в пресс-релизе Минобороны США, Украина получит несколько видов боеприпасов.
Минобороны России сообщило, что в районе Туапсе сбит беспилотник
Российское военное ведомство заявило, что в ночь на 22 сентября силы ПВО уничтожили два украинских дрона над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.
В администрации Туапсе сообщили, что в 04:30 и 04:35 в городе «были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря», в результате уничтожен беспилотник.
«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало», — говорится в сообщении.
«Русская служба Би-би-си» отмечает, что в Туапсе находится порт и большой нефтеперерабатывающий завод.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли 59 ракетных ударов и 62 авиационных удара, а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позиция украинских сил и гражданским объектам;
- Под артиллерийские обстрелы попали более 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях;
- ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении, заставляют российские войска отходить с занимаемых позиций;
- Армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области;
- На бахмутском направлении украинские войска отразили атаки российской армии в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области;
- Украинские силы поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ, девять артиллерийских средств и две станции радиоэлектронной борьбы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 576-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.