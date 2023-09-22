Война Пятьсот семьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Депутат Картаполов: во время осеннего призыва основным документом для явки в военкомат останется бумажная повестка, но штрафы уже будут выше

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что правила осеннего призыва в 2023 году останутся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в бумажном виде. По его словам, электронные повестки до полноценного запуска реестр воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.

Ранее замминистра цифрового развития Олег Качанов заявил, что единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года.

Картаполов добавил, что во время осеннего призыва штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины составит 30 тысяч рублей (до этого его максимальный размер составлял три тысячи рублей), так как эта норма вступает в силу с 1 октября.