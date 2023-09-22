Военнослужащий ВСУ в селе Покровском Запорожской области, 8 мая 2022 года Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

В самом начале полномасштабного вторжения российские войска сумели быстро продвинуться из аннексированного Крыма на материковую часть Украины в Херсонскую и Запорожскую области и в короткий срок оккупировали территорию, превышающую по размерам Швейцарию. Кремль уже объявил о формальной аннексии этих украинских регионов. ВСУ в течение нескольких месяцев продолжают контрнаступление на южном фронте, пытаясь освободить свои территории. Государственное бюро расследований Украины еще в апреле 2022 года открыло дело о ненадлежащей обороне Херсонской области. Оно расследуется по части 1-й статьи 111 и части 3-й статьи 425 УК Украины — «государственная измена» и «халатное отношение к военной службе». Как считает следствие, к оккупации региона среди прочего привело то, что не были вовремя взорваны мосты между Крымом и материком, которые ВСУ заблаговременно заминировали, готовясь к войне. «Украинская служба Би-би-си» и «Украинская правда» рассказали, как продвигается расследование о «сдаче Юга», которое уже называют «делом Залужного». «Медуза» пересказывает главное из этих материалов.

Из Крыма на материк есть всего три выезда. Два из них — это сухопутные дороги из Армянска на поселки Каланчак и Чаплинка, откуда соответственно открываются пути к Херсону и Новой Каховке. Третий выезд идет через Чонгарский пролив — там на перешейке есть два автомобильных и один железнодорожный мост, дальше трасса ведет к Мелитополю. Эти мосты на полуострове Чонгар, а также мост в Геническе и четыре дамбы вдоль границы с полуостровом были заминированы ВСУ и были готовы к подрыву еще в 2015 году, вслед за аннексией Крыма.

24 февраля 2022 года российская армия наступала через Чонгарский пролив, но мосты не были взорваны. В Украине выдвигали версии, что накануне вторжения их могли разминировать предатели — или же российские диверсанты перерезали провода, что помешало подрыву. Существует также версия о служебной халатности — якобы мосты вообще не минировали.

Украинские военные утверждают, что дело вовсе не в мостах, а в численности войск РФ, которые на этом участке многократно превосходили ВСУ. «Все, кто кричит „все пропало, мост не взорвали“, послушайте прежде всего военных. И они вам скажут, что там еще десять проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам. И поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться на этом направлении», — заявлял бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

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Генерал-майор Андрей Соколов, который на момент российского вторжения командовал оперативной группировкой войск «Юг» ВСУ, говорил, что силы РФ тогда превосходили украинские в 20-25 раз. «Против нас действовал 22-й армейский корпус в полном составе, не менее дивизии 58-й северо-кавказской армии, наиболее подготовленной, и где-то до половины 7-й десантно-штурмовой дивизии. Это очень много. Это и артиллерия, и все эти средства, которые есть в их составе. Плюс воздушный компонент — где-то до 140 самолетов, 60 вертолетов и корабельный состав их Черноморского флота», — сказал военный.

Что касается украинских войск, в мирный период группировка «Юг» должна была состоять из двух бригад (полный комплект — три-пять тысяч человек каждая) и батальона (500 человек) на границе с Крымом. В случае боевых действий ее должны были пополнить еще две бригады территориальной обороны.

В беседе с «Украинской правдой» Соколов утверждал, что на практике ему даже по варианту мирного времени не назначили вторую бригаду, а остальные имеющиеся подразделения — 59-я бригада и 137-й батальон — были сформированы лишь наполовину. Таким образом, общая численность сил обороны на юге перед российским наступлением составляла около 1600 военных. Были еще дополнительные подразделения — около 200 человек: танковая рота, пять дивизионов артиллерии, дивизион ПВО, подразделения обеспечения.

Однако руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что война развивалась бы совсем по-другому, если бы украинские войска взорвали мосты на Чонгаре: «Если были бы взорваны переходы и немного иначе развивались первые часы, то российская армия не смогла бы с такой скоростью двигаться. Это аксиома».

«Украинская правда» детально реконструировала хронику событий 24 февраля 2022 года. Журналисты выяснили, что украинские военные смогли взорвать три из четырех дамб вдоль границы с Крымом — правда, одна из них не претерпела значительных разрушений. То же самое произошло с железнодорожным мостом на Чонгаре.

ВСУ удалось повредить один мост, расположенный в районе Чаплинки в Херсонской области. Также был подорван Генический мост. Его ценой собственной жизни взорвал матрос Виталий Скакун, за что посмертно получил звание Героя Украины.

Автомобильный мост на Чонгаре несколько раз безуспешно пытался подорвать морпех Иван Сестриватовский. Взрывные устройства не сработали, вероятно, из-за плотного минометного и артиллерийского обстрела россиян, который повредил провода электросети.

Военные говорят, что такие случаи «разминирования» артиллерией встречаются довольно часто. Взрывать мосты надо было раньше, до атаки противника, однако правильно оценить ситуацию и принять такое решение на Чонгаре в ночь на 24 февраля было затруднительно, объясняют представители ВСУ журналистам «Украинской правды».

В расследовании резонансного дела о «сдаче Юга» очень заинтересованы в офисе Владимира Зеленского и в Верховной Раде. «Кто-то должен за это ответить. Мы же понимаем, что не просто так настолько быстро был захвачен Юг. Значит, там были чьи-то недоработки. Есть конкретные люди, которые на том направлении отвечали за оборону», — заявил секретарь комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

Изначально оккупацию южных областей связывали с предателями в спецслужбах — бывшими начальниками управлений СБУ по Крыму и Херсонской области Олегом Кулиничем и Сергеем Криворучко, подозреваемым в сотрудничестве с российской разведкой.

Однако, по данным «Би-би-си», обвинения по делу еще никому не предъявлены. Следователи допросили уже более полусотни свидетелей. Среди них нет ни одного сотрудника СБУ, только представители военного командования, причем самые высокопоставленные — командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, бывшие начальники Генштаба Виктор Муженко и Руслан Хомчак, бывшие командующие группировкой войск «Юг» генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, бывший командир 59-й отдельной мотопехотной бригады Александр Виноградов.

Несколько источников журналистов утверждают, что следователи приходили на беседу даже к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Процессуального статуса и официального вызова на допрос по делу у него нет, но собеседники «Би-би-си» говорят, что такое развитие событий вполне возможно. В узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют «делом Залужного», пишет издание.

Следователи допросили и Ивана Сестриватовского, но только после того, как он в июле 2023 года дал интервью «Украинской правде», рассказав о неудачной попытке подрыва моста.

В Генштабе ВСУ считают, что расследование оказывает определенное давление на военное командование. Источник «Би-би-си» в офисе Зеленского объясняет, что это никакое не давление, просто общество желает знать ответы на вопрос, кто же виноват.

«Мы знаем, есть такое дело, там фигурируют военные. Надо выяснить, почему мосты не были взорваны, а россияне смогли так быстро зайти и оккупировать Херсонщину. Есть устав ВСУ, военные должны были действовать по этому уставу. Не президент должен давать команду „Подрывайте мосты!“, военные должны были это сделать, исходя из той обстановки, которая была на месте. Следствие должно разобраться», — заявил собеседник журналистов.

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