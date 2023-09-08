Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Министр обороны Украины Алексей Резников, ушедший в отставку в начале сентября, опубликовал колонку в газете The Guardian. Обращаясь к западным союзникам Украины, он призвал «остановить Россию» и не допустить «заморозки» конфликта, заключения перемирия и уступок Москве. «Медуза» публикует перевод текста Резникова с небольшими сокращениями.

Я был министром обороны моей страны 671 день. За это время с Украиной произошло больше, чем с некоторыми государствами происходит за столетие. Я вступил в должность 4 ноября 2021 года. Против Украины уже восемь лет вела гибридную войну Россия. Через 112 дней Кремль начал полномасштабную войну, какой не было в Европе со времен Второй мировой. Украина стала первой страной в мире, вынужденной вести войну против агрессора сразу в пяти средах — на земле, в воздухе, на воде, в информационном и киберпространстве.

На посту министра обороны я всегда думал о том, что Вооруженным силам Украины потребуется завтра, а не сегодня. Это привело к тому, что мы получили [противотанковые комплексы] Javelin, [противотанковые ракеты] NLAW и [зенитные системы] Stinger. Потом мы получили гаубицы M777 и ракетные системы Patriot, а теперь готовимся начать применение истребителей F-16.

Этого не могло бы случиться без твердой воли и сочувствия со стороны моих коллег — министров обороны из более чем 50 стран по всему миру. Я хочу поблагодарить их: вы пишете новую страницу мировой истории. Благодаря вам украинцы могут достойно ответить на российскую агрессию. Мы никогда не забудем тех, кто протянул нам руку в самый ужасающий период нашей истории.

Остановить Россию — такой должна быть цель цивилизованного мира

Российское вторжение в Грузию в 2008 году осталось безнаказанным, и это привело к оккупации Крыма в 2014-м. Она осталась безнаказанной, и это привело к оккупации Донбасса. Она тоже осталась безнаказанной, и это позволило России вторгнуться в Сирию. Безнаказанность за Сирию и отсутствие внимания к событиям в Крыму и Донбассе привели к полномасштабной войне в Украине — с сотнями тысяч убитых и миллионами беженцев.

Россия и ее партнеры поставили под угрозу не просто независимость и суверенитет одной европейской страны, но весь мировой порядок, включая систему международного права. Сможет ли цивилизованный мир предотвратить Третью мировую войну, будет зависеть от его ответа на действия России — и от того, чем закончится война в Украине.

Россию нельзя остановить путем «заморозки» конфликта, перемирия или уступок

В 1938 году в попытке предотвратить то, что станет Второй мировой войной, в Мюнхене было заключено печально известное соглашение о передаче Третьему рейху Судетской области Чехословакии. Это не остановило Гитлера. Третий рейх вскоре получил полный контроль над Чехословакией, включая ее значительный военный арсенал, сыгравший потом важную роль во вторжении в Польшу и Францию.

Путин действует схожим образом. Россия требует признания оккупированных территорий Украины как части России в обмен на окончание войны. Но очевидно, что это только ради одного — выиграть время, перегруппироваться и «окончательно решить украинский вопрос», используя новые ресурсы. Россия не признает существование Украины и украинского народа. Ее цель — уничтожение украинской государственности и ассимиляция украинцев.

На Украине ее амбиции не заканчиваются. Если позволить России захватить ресурсы Украины, это приведет к новой большой войне в Восточной Европе, в которую неизбежно будет втянуто НАТО — со всеми вытекающими рисками.

Ваша решимость может предотвратить ядерную угрозу со стороны России

Россия последовательно вышла из ключевых международных соглашений о контроле ядерных вооружений. Более того, 25 мая 2023 года Россия и Беларусь подписали документ о развертывании ядерного оружия на белорусской территории. Необходимо как можно скорее принять международную стратегию, направленную на минимизацию рисков применения Россией ядерного оружия и распространения ее ядерных технологий.

Российские военные преступники должны предстать перед судом

Зло должно быть наказано, чтобы в будущем его жертвами не стало еще больше людей. Чем скорее будет учрежден международный трибунал для расследования российских преступлений в Украине, тем скорее закончится война. Трибунал должен дать оценку всем фактам преступлений России, включая геноцид, культурный геноцид, этноцид, экоцид, принудительные депортации, похищения детей, массовые убийства гражданских и военнопленных, ракетные и артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Победа Украины — не мечта, а реальность

Рецепт этой победы понятен — это восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, наказание военных преступников, репарации, поправки к международному законодательству, которые предотвратят подобную агрессию в будущем, участие Украины в создании архитектуры международной безопасности.

Победа Украины будет триумфом международного права над произволом со стороны сильного. Она покажет, что недопустимо военной силой менять международно признанные границы. Она покажет единство свободного мира перед лицом тирании несвободы.

Дорогие коллеги, министры обороны, я верю в ваше стремление сделать мир лучше. В заключение я призываю оказать еще больше поддержки моему преемнику Рустему Умерову. Вместе вы приблизите победу Украины.

Для меня было честью служить моей стране и работать с вами. Слава Украине!

Кто теперь возглавляет министерство обороны Украины

Новым министром обороны Украины вот-вот станет Рустем Умеров — «лоббист Крыма» и человек со связями в восточных странах, которые (как считается) симпатизируют России «Медуза» рассказывает его историю

Кто теперь возглавляет министерство обороны Украины

Новым министром обороны Украины вот-вот станет Рустем Умеров — «лоббист Крыма» и человек со связями в восточных странах, которые (как считается) симпатизируют России «Медуза» рассказывает его историю