Bloomberg: Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия готовится в октябре рекомендовать странам Евросоюза начать переговоры с Украиной о вступлении страны в состав ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Еврокомиссия может в качестве промежуточных шагов настаивать на том, чтобы Украина достигла прогресса в некоторых приоритетных областях, включая борьбу с коррупцией.

Страны — участницы Евросоюза, как ожидается, рассмотрят рекомендации Еврокомиссии на саммите в декабре. При этом позиция некоторых стран, в том числе Венгрии, еще не определена, говорят источники.

После того, как страны ЕС утвердят рекомендации Еврокомиссии, власти Украины должны завершить необходимые реформы и привести украинские законы в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 областях. По оценке Bloomberg, этот процесс затянется на годы.

Источники добавили, что отказ Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры о вступлении был бы политически несостоятельным, поскольку Украина и так находится в непростой ситуации.

Представитель Еврокомиссии отказался от комментариев.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил 21 сентября, что украинские власти выполнили «99,9% того, что требует от нас Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС».

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз в конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В июне 2022 года лидеры стран ЕС предоставили Украине, а также Молдове, статус кандидатов в члены Евросоюза.