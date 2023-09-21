Война Пятьсот семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли массированный ракетный удар по четырем областям Украины.
- Минобороны РФ заявило о 22 сбитых беспилотниках в нескольких регионах России и Крыму. В Орловской области дроны атаковали нефтебазу.
- Премьер-министр Польши заявил, что Варшава больше не передает оружие Украине — так как вооружается сама.
Издание «Верстка» подсчитало, что за год с начала мобилизации Россия потеряла более 8 762 квадратных километров ранее оккупированной в Украине территории. Это почти в 12 раз больше, чем территориальные потери Украины за то же время — около 731 квадратных километров.
Новая сводка британской разведки посвящена годовщине объявления мобилизации в России. Авторы отмечают низкий моральный дух и подготовку российских военных.
- Сегодня, 21 сентября 2023 года, годовщина объявления президентом России Владимиром Путиным «частичной мобилизации» 2022 года, в ходе которой около 300 000 российских резервистов были призваны на службу в Украину.
- 15 сентября 2023 года председатель комитета Госдумы РФ по обороне, бывший генерал Андрей Картаполов подтвердил, что мобилизованный личный состав обязан нести службу до окончания «специальной военной операции». Признавая суровую ситуацию на фронте, он также сказал, что ротация личного состава из оперативной зоны во время службы невозможна.
- Отсутствие регулярной ротации частей, не находящихся на боевом дежурстве, весьма вероятно, является одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения. Отсутствие такой подготовки, скорее всего, усугубляет трудности России в проведении успешных сложных наступательных операций.
Приграничное сельское поселение Чаусовское в Брянской области утром 21 сентября обстрелял украинский танк.
В районе введен режим чрезвычайной ситуации, поскольку «в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц», сообщил РИА Новости глава районной администрации Сергей Цыганок.
Других подробностей он не привел. О возможных пострадавших информации не поступало.
Еще одна пострадавшая после ночных ударов по Киеву
Как пишет мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе в результате падения обломков ракет была повреждена газовая труба, а также выбило окна в общежитии поблизости. Медики госпитализировали из общежития 16-летнюю девушку с острой реакцией на стресс.
Ранее сообщалось о семи пострадавших в Дарницком районе. Троих госпитализировали, остальным была оказана медицинская помощь на месте.
По уточненным данным прокуратуры Харьковской области, в ходе массированной ракетной атаки по Харькову ранения получили трое мирных жителей — мужчины в возрасте 24, 58 и 66 лет.
Шесть ракет типа С-300 упали в Слободском районе города. Повреждены несколько складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.
Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Прокуратура публикует фото последствий обстрела.
В Ровно в результате российских ракетных ударов повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, заявил глава военной администрации Ровненской области Виталий Коваль.
В частности, повреждены станция технического обслуживания и пять автомобилей, находившихся на ее территории. Пострадавших нет.
Ровненский район частично остался без электроэнергии.
СБУ совместно с Военно-морскими силами Украины нанесли в ночь на 21 сентября масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» в аннексированном Крыму. Об этом сообщает телеграм-канал «Украина сейчас» со ссылкой на собственные источники в украинской спецслужбе. Эту же информацию приводят источники «Украинской правды».
По их словам, на аэродроме находились по меньшей мере 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК «Панцирь». Кроме того, там располагалась база подготовки операторов БПЛА Mojaher, которые используются для координации воздушных атак и в качестве боевого ударного дрона.
В ходе удара по аэродрому использовались беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, после чего были запущены ракеты «Нептун».
«Украина сейчас» сообщает о «серьезных повреждениях» техники на аэродроме.
Минобороны РФ заявляло, что ночью над Крымом были сбиты 19 беспилотников.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Тревога в Киеве из-за российских ракетных ударов длилась более двух часов.
Как сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко, этой ночью столица Украины пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного российского вторжения.
«Только представьте — полтора месяца непрерывной тревоги! Мы это перенесли и еще многое преодолеем вместе! Ради нашей Победы! Поэтому берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги», — пишет Попко в телеграме.
Ждать ли новой волны мобилизации?
- Первая волна мобилизации началась с указа Владимира Путина, опубликованного 21 сентября. В ходе нее осенью 2022 года, по официальным данным, были мобилизованы около 300 тысяч человек. Это позволило Кремлю доукомплектовать существующие соединения.
- Путин так и не отменил свой указ — а значит, мобилизация формально не закончена.
- Российские власти заявляют, что дальше собираются продолжать борьбу силами «добровольцев» — они планируют нанять на контракт 420 тысяч человек только в 2023 году (и якобы уже набрали 300 тысяч с начала года). Однако такой план кажется сильно завышенным, как и заявления о его исполнении.
- При этом российские войска продолжают нести существенные потери. К концу мая 2023 года ВС РФ и ЧВК Вагнера потеряли только погибшими примерно 47 тысяч человек (без учета убитых граждан Украины, воевавших в подразделениях самопровозглашенных ЛНР и ДНР).
- Между тем, согласно плану Минобороны, армия должна вырасти на полмиллиона человек. Кроме того, скоро может понадобиться ротация мобилизованных в 2022 году. Отсутствие смены личного состава может привести к потере боеспособности частей.
- Единственное, что предсказать сейчас невозможно, — когда именно начнется вторая волна. Но чем дольше продолжается война в Украине, тем это событие вероятнее и, очевидно, ближе.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов уточняет, что российские войска нанесли удар по Харькову шестью ракетами С-300. В результате были повреждены производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, отделение экстренной медпомощи и автомобильная дорога.
Ранения получили двое мужчин 58 и 65 лет. Один из них госпитализирован.
За минувшие сутки массированным обстрелам в области подверглись населенные пункты в Купянском, Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах, добавил чиновник.
Силы ПВО сбили 36 из 43 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 21 сентября по территории Украины, сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По данным военного, Минобороны РФ использовало крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были выпущены с десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района западнее Энгельса.
Запуски начались около 3:40 и продолжались в несколько волн: ракеты входили в воздушное пространство Украины по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту.
Также в 6:00 войска РФ нанесли удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.
Киев, 21 сентября
В ходе ночной атаки над столицей Украины были сбиты более 20 российских ракет, сообщает Киевская городская военная администрация. Обломки ракет рухнули в нескольких районах Киева. В Дарницком районе повреждены двухэтажное общежитие, нежилое здание и станция технического обслуживания. Пострадали семь человек, в том числе девочка девяти лет. В Шевченковском районе зафиксированы повреждения жилого дома, нежилого многоэтажного здания и газовой трубы.
На фото: последствия ракетной атаки в Киеве.
Три человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате ночных обстрелов Херсона российской армией. Об этом сообщает глава городской военной администрации Роман Мрочко.
По его данным, целью российских ударов были жилые кварталы. Зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей.
Одна из погибших — 81-летняя женщина, находившаяся в своей квартире в Корабельном районе Херсона.
В общей сложности за минувшие сутки Херсонская городская территориальная община подверглась 36 обстрелам.
Черкассы, 21 сентября
Фотографии последствий российской атаки по областному центру публикует глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец. Ракетный удар пришелся по зданию гостиницы. Согласно последним данным, пострадали девять человек, двое из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов и спасение людей на месте обрушения продолжается.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что сейчас эта страна не передает оружие Украине, потому что занята вооружением собственной армии. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Polsat.
«Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу», — сказал Моравецкий.
Заявление Моравецкого привлекло широкое внимание СМИ на фоне разногласий Киева и Варшавы по поводу экспорта украинского зерна. При этом премьер не говорил, что передача оружия прекратилась именно сейчас — и из контекста интервью этого не следовало.
Ровно год назад, 21 сентября 2022 года, российские власти объявили мобилизацию. Уже через месяц они отчитались о ее завершении, но Владимир Путин свой указ так и не отменил — и новая волна призыва по мобилизации может начаться в любой момент.
Прошлогодняя кампания показала, что избежать попадания в армию относительно несложно. Многие россияне после начала мобилизации просто уехали из страны, а оставшиеся могли спокойно игнорировать повестки — в худшем случае им грозил административный штраф.
Чтобы закрыть эти лазейки, в 2023 году в России провели масштабную реформу комплектования армии. Повестка из военкомата теперь автоматически запрещает гражданину выезд из страны, уклонисты от мобилизации серьезно поражаются в правах, а в скором времени их может ожидать даже уголовная ответственность (но пока нет).
Перемены коснулись и срочной службы: сначала власти обещали повысить нижний порог призыва и перестать брать в армию 18-летних, но в итоге нарушили обещание, повысили только верхний предел и будут призывать мужчин с 18 до 30 лет.
«Медуза» составила краткие справки о том, что изменилось для каждой категории россиян.
Российские войска нанесли массированный ракетный удар по четырем областям Украины
Войска РФ ранним утром 21 сентября ударили ракетами по Черкасской, Харьковской, Ровенской и Киевской областям, а также Киеву.
В Черкассах, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы, загорелись торговые ряды на рынке. Пострадали семь человек, один человек спасен из-под завалов.
В Киевской области в результате падения обломков сбитых ПВО ракет возникли пожары на территории предприятий, сообщили в МВД. Также есть повреждения в частном жилом секторе, пострадали два человека.
В Киеве в результате падения обломков повреждены объекты в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. На территории Святошинского района из-за обстрела возникли перебои в подаче электричества, которые оперативно устранили. Пострадали семь человек, в том числе 9-летняя девочка, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В Харькове в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура. По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, по административному центру региона войска РФ в общей сложности нанесли шесть ударов. МВД Украины сообщило о разрушенном складском помещении и двух пострадавших.
В Львовской области из-за ракетного удара загорелся цех одного из промышленных предприятий в Дрогобыче, разрушен склад, сообщил глава региона Максим Козицкий, добавив, что пострадавших, по предварительным данным, нет.
Глава Ровненской области Виталий Коваль написал о «прилетах» ракет в Ровно, пообещав сообщить подробности позднее.
В ночь на 21 сентября российские силы ПВО сбили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и территорией аннексированного Крыма.
Еще по одному дрону сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях, сообщило Минобороны РФ.
Есть ли пострадавшие и разрушения, в пресс-службе военного ведомства не уточнили.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о двух сбитых дронах, которые, по его словам, пытались атаковать объекты топливной инфраструктуры. По данным Shot, оба беспилотника упали на территории нефтебазы «Дружба», один из них взорвался. Предварительно, повреждений резервуаров и пострадавших нет.
О последствиях атаки на аннексированный Крым пока не сообщалось. Местный телеграм-канал «ЧП/Севастополь» писал, что взрывы слышали жители Новофедоровки, Сак, Евпатории, Джанкоя и Балаклавы.
Советник главы администрации аннексированного Крыма Олег Крючков сообщил, что спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в поселке городского типа Октябрьское, городе Старый Крым и селе Вольное Джанкойского района. Связано ли это с атакой БПЛА, не уточняется.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- ВСУ продолжают держать оборону на востоке и юге Украины, наступательные операции на мелитопольском направлении и наступательные действия на бахмутском направлении, уничтожают противника, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
- За прошедшие сутки произошли 23 боевых столкновения. Войска РФ нанесли два ракетных и 80 авиационных ударов, совершили более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам Украины.
- Авиационным ударам подверглись Леоновка Черниговской области, Надия, Невское, Белогоровка Луганской области, Новосадовое, Торское, Спорное, Веселое, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Угледар Донецкой области, Работино Запорожской области, Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским обстрелом оказались около 90 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки войска РФ предприняли 13 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. В то же время на авдеевском и щахтерском направлениях украинские войска держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывают территорию.
- На мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят российским войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют противника отходить с занимаемых позиций. Украинские военные отразили атаки противника в районе Работино Запорожской области. Россияне имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 575-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.