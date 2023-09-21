Война Пятьсот семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

СБУ совместно с Военно-морскими силами Украины нанесли в ночь на 21 сентября масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» в аннексированном Крыму. Об этом сообщает телеграм-канал «Украина сейчас» со ссылкой на собственные источники в украинской спецслужбе. Эту же информацию приводят источники «Украинской правды».

По их словам, на аэродроме находились по меньшей мере 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК «Панцирь». Кроме того, там располагалась база подготовки операторов БПЛА Mojaher, которые используются для координации воздушных атак и в качестве боевого ударного дрона.

В ходе удара по аэродрому использовались беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, после чего были запущены ракеты «Нептун».

«Украина сейчас» сообщает о «серьезных повреждениях» техники на аэродроме.

Минобороны РФ заявляло, что ночью над Крымом были сбиты 19 беспилотников.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.