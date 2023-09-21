Правительство России ввело ограничения на экспорт бензина

В России вводятся временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В сообщение отмечается, что такое решение принято «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». В правительстве пояснили, что временные ограничения «помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей».

Ограничения не распространяются на страны , Абхазию и Южную Осетию, а также на поставки в целях «обеспечения деятельности российских воинских формирований, находящихся на территориях иностранных государств».

РБК писал, что оптовые цены на бензин в России начали резко расти весной 2023 года, подорожало и дизельное топливо. В начале сентября биржевая цена бензина марки «Премиум-95» в европейской части России обновляла рекорды в течение нескольких дней и впервые достигла 75 тысяч рублей за тонну. Вслед за оптовыми ценами начали расти и розничные. Например, в Ростовской области с начала июля дизельное топливо подорожало на 14,3% — с 55,49 рубля до 63,44 рубля.

Согласно данным Росстата, с 1 января по 20 августа 2023 года средняя цена на бензин на АЗС в России выросла на 3,35 рубля до 54,3 рубля. АИ-92 подорожал на 6,4% до 50,23 рубля, АИ-95 на 6,7% до 54,85 рубля. «Агентство» отмечало, что это нынешний скачок цен на топливо может стать одним из самых сильных за последние 10 лет.

В конце лета участники рынка сообщали о нехватке топлива на АЗС. Об этом, в частности, говорили в Саратовской, Новосибирской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае, Адыгее и Астраханской области.

20 сентября первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что рост цен на топливо в России связан с увеличением цен на мировом рынке, а также девальвацией рубля.

Опрошенные The Bell эксперты среди причин повышения цен на топливо называли: рост спроса на дизельное топливо со стороны сельскохозяйственных потребителей, что объясняется сезоном уборки урожая; сезон отпусков и связанный с этим рост спроса на топливо со стороны автомобилистов; приостановку работы нефтеперерабатывающих заводов для плановых ремонтов и обслуживания оборудования, а также удорожание перевозок по железной дороге и увеличение их сроков.

Читайте также

Нефть из России так подорожала, что на китайском рынке ее потеснил конкурент — сырье из дружественного Ирана Но иранские доходы это особенно не увеличивает, а российские — не уменьшает

Читайте также

Нефть из России так подорожала, что на китайском рынке ее потеснил конкурент — сырье из дружественного Ирана Но иранские доходы это особенно не увеличивает, а российские — не уменьшает