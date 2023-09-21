Минобороны РФ заявило о 22 сбитых беспилотниках в нескольких регионах России и Крыму. В Орловской области дроны атаковали нефтебазу

В ночь на 21 российские силы ПВО сбили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и территорией аннексированного Крыма, еще по одному дрону сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях, сообщило Минобороны РФ.

Есть ли пострадавшие и разрушения, в пресс-службе военного ведомства не уточнили.

В то же время губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о двух сбитых дронах, которые, по его словам, пытались атаковать объекты топливной инфраструктуры. По данным Shot, оба беспилотника упали на территории нефтебазы «Дружба», один из них взорвался. Предварительно, повреждений резервуаров и пострадавших нет.

О последствиях атаки на аннексированный Крым пока не сообщалось. Местный телеграм-канал «ЧП/Севастополь» писал, что взрывы слышали жители Новофёдоровки, Сак, Евпатории, Джанкоя и Балаклавы.

Позднее советник главы администрации аннексированного Крыма Олег Крючков сообщил, что спецслужбы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в поселке городского типа Октябрьское, городе Старый Крым и селе Вольное Джанкойского района. Связано ли это с атакой БПЛА, не уточняется.