В Госдуму внесут законопроект, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Незадолго до этого в чатах ЧВК Вагнера объявили о переговорах с Росгвардией

В Госдуму 22 сентября планируется внести законопроект, который позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, один из авторов инициативы Александр Хинштейн.

По его словам, депутаты и сенаторы предлагают «распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны».

Согласно законопроекту, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента страны. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта. По его словам, все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны распространятся на добровольцев Росгвардии.

Хинштейн объяснил необходимость принятия законопроекта «активным участием» Росгвардии в войне в Украине и выполнением задач, «схожих с функционалом Минобороны». Текст самого законопроекта депутат не опубликовал.

«Важные истории» пишут, что вечером 20 сентября представитель ЧВК Вагнера по имени Анастасия распространила в закрытых чатах родственников наемников сообщение, в котором говорилось, что руководство компании «проводит переговоры о сотрудничестве с Росгвардией». По ее словам, «Вагнер» якобы будет обособленным подразделением с сохранением своего имени и «основных принципов работы». Она добавила, что в качестве подразделения Росгвардии ЧВК продолжит свою деятельность в Беларуси, Африке и «вернется на ». Анастасия уточнила, что пока официальных договоренностей нет, идут переговоры.

Похожую информацию 18 сентября распространила бывшая помощница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. По ее словам, несколько дней назад глава Росгвардии Виктор Золотов встречался с сыном Евгения Пригожина Павлом и бывшим российским десантником Антоном «Лотосом» Елизаровым, которого, как пишут «Важные истории», называли в числе возможных преемников Евгения Пригожина.

Хинштейн в своем посте отметил, что разработанный депутатами и сенаторами законопроект «не имеет ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК Вагнера». Он утверждает, что эти слухи «не соответствуют действительности».

«Важные истории» писали, что структуры Росгвардии начали принимать на службу бывших заключенных из ЧВК Вагнера, получивших помилование за участие в войне в Украине. По данным издания, сообщения о наборе в Росгвардию начали появляться в закрытых чатах для родственников наемников в конце лета.

В середине июля Госдума одобрила законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику.

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