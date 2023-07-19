Госдума за день приняла закон, разрешающий Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Госдума РФ одобрила законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты проголосовали за законопроект в первом чтении и затем «в целом».

Согласно принятому документу, в федеральном законе «О войсках национальной гвардии РФ» термин «оружие» будет заменен на термин «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, понятие «боевая техника» будет заменено на «военная техника».

После принятия документа, в новой редакции будет изложена глава закона о применении сотрудниками Росгвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой техники. Такую технику росгвардейцы смогут применять «для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортного средства, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования, и для пресечения движения беспилотных воздушных судов».

Авторами документа выступили председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев. Они внесли его на рассмотрение два дня назад — 17 июля. Авторы законопроекта утверждали, что новый документ лишь приведет действующие нормы закона «в соответствие с реальностью» и устранит существующие формальные пробелы, так как на вооружении Росгвардии уже сейчас находятся транспортные самолеты, боевые вертолеты и бронетранспортеры.

При этом на заседании 19 июля Картаполов заявил, что принятый законопроект «существенно расширяет возможности войск национальной гвардии», отмечает «Медиазона».

После мятежа Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным. «Этот вопрос сейчас как раз стоит очень остро. Мы поднимаем вопрос о том, что во время чеченской кампании у нас были танки, а сейчас <…> у нас нет танков. Мы это будем вводить в войска», — говорил Золотов.

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