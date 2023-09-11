«Важные истории»: Росгвардия начала принимать на службу бывших заключенных, воевавших в составе ЧВК Вагнера

Структуры Росгвардии начали принимать на службу бывших заключенных из ЧВК Вагнера, получивших помилование за участие в войне в Украине, пишут «Важные истории».

По данным издания, сообщения о наборе в Росгвардию начали появляться в закрытых чатах для родственников наемников в конце лета. Несколько участниц таких групп подтвердили журналистам, что бывших заключенных, судимых за преступления небольшой и средней тяжести, действительно приглашают в Росгвардию, но «не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав».

Корреспондент издания подтвердил эту информацию, позвонив в отделы кадров нескольких подразделений Росгвардии под видом бывшего наемника ЧВК Вагнера со снятой судимостью. От сотрудников отдела кадров журналист узнал, что бывшие заключенные из группировки Евгения Пригожина действительно могут попасть на службу в Росгвардию, но все зависит от характера совершенного ими преступления и того, как давно потенциальный кандидат попал в колонию.

Например, осужденного по «наркотической» статье отказались брать в московское подразделение Росгвардии, а в ростовском подразделении журналисту, который представился наемником, отбывавшим срок за кражу, предложили подписать контракт и отправиться охранять «стратегические объекты» в аннексированной ДНР. Сотрудница отдела кадров также сказала журналисту, что работа в самом Ростове-на-Дону для бывших заключенных недоступна.

Российских заключенных активно вербуют для участия в войне в Украине с лета 2022 года. Им обещают помилование и денежные выплаты. В июне 2023 года президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые отправились воевать в Украину.

Изначально вербовкой заключенных занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В феврале 2023 года было объявлено, что компания перестала вербовать заключенных. Вместо нее набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ. В июне 2023 года Путин подписал закон, разрешающий военным заключать контракты с заключенными, а также обвиняемыми и подозреваемыми в совершении преступлений.

В сентябре Минобороны предложило ставить заключенных на «особый воинский учет».

Читайте также

Слышали, что людям, согласившимся воевать, простят десятки преступлений, совершенных ранее? Так вот, действующие военные смогут грабить, убивать, насиловать до конца войны Это что за новости? 11 карточек