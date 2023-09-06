Министерство обороны РФ предложило ставить заключенных на «особый воинский учет»
Министерство обороны России предложило ставить на воинский учет призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Проект постановления правительства, подготовленный министерством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, ведомство предлагает исключить из Положения о воинском учете подпункт, который освобождал граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, от постановки на воинский учет.
Вместо этого авторы проекта предлагают ввести понятие «особого воинского учета», который будут осуществлять исправительные учреждения.
Согласно проекту, для постановки и снятия с «особого воинского учета» гражданам, отбывающим наказание, не нужно будет приходить в военкоматы — соответствующие списки будут составлять и обновлять исправительные учреждения. Списки «особого воинского учета» предлагается сверять с базой военкоматов не реже одного раза в год.
С лета 2022 года российских заключенных активно вербуют для участия в войне в Украине, обещая им помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера, однако в феврале 2023 года основатель компании Евгений Пригожин объявил, что ЧВК перестала вербовать заключенных. Как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным заключать контракты с заключенными, а также обвиняемыми и подозреваемыми в совершении преступлений.