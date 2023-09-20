Война Пятьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Украинская армия поразила пять из 13 больших десантных кораблей российского военно-морского флота. Об этом изданию Liga.net заявил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, перед началом войны в распоряжении Черноморского флота РФ находились семь крупных десантных кораблей, но Минобороны под предлогом учений завезли через Босфорский пролив еще шесть кораблей.

Из них украинским военным удалось повредить БДК «Саратов» в Бердянске, «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», «Оленегорский горняк» в Новороссийске, а также десантный корабль «Минск», который находился на ремонте в Севастополе.

«То есть минимум пять единиц. Таким образом остается восемь больших десантных кораблей, но эта информация нуждается в уточнении по состоянию на данный момент, может и больше», — заявил спикер украинских ВМС.

Военно-морской эксперт Defense Express, капитан 1 ранга в отставке Владимир Заблоцкий в комментарии изданию добавил, что из восьми оставшихся кораблей два уже «очень старые», непригодны для использования и не выходят в море.

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