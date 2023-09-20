Война Пятьсот семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Войска РФ атаковали дронами Полтавскую область. В Кременчуге загорелся нефтеперерабатывающий завод.
- Зеленский на Генассамблее ООН: «Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина».
- В Сочи загорелся резервуар с топливом. По данным СМИ, причиной пожара стала атака беспилотника.
Украинская армия поразила пять из 13 больших десантных кораблей российского военно-морского флота. Об этом изданию Liga.net заявил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По его словам, перед началом войны в распоряжении Черноморского флота РФ находились семь крупных десантных кораблей, но Минобороны под предлогом учений завезли через Босфорский пролив еще шесть кораблей.
Из них украинским военным удалось повредить БДК «Саратов» в Бердянске, «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», «Оленегорский горняк» в Новороссийске, а также десантный корабль «Минск», который находился на ремонте в Севастополе.
«То есть минимум пять единиц. Таким образом остается восемь больших десантных кораблей, но эта информация нуждается в уточнении по состоянию на данный момент, может и больше», — заявил спикер украинских ВМС.
Военно-морской эксперт Defense Express, капитан 1 ранга в отставке Владимир Заблоцкий в комментарии изданию добавил, что из восьми оставшихся кораблей два уже «очень старые», непригодны для использования и не выходят в море.
Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что со следующего года Варшава сократит помощь для граждан Украины, бежавших за границу от российской агрессии.
По его словам, в Польше не будет продолжена поддержка беженцев, которая включает в себя отмену требований о проживании и предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейным пособиям. «Эти правила носят временный характер и просто потеряют силу в следующем году. Я думаю, что в значительной степени эти правила не будут продолжены», — сказал Мюллер.
Президент Польши Анджей Дуда, выступая на брифинге в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, сравнил Украину с утопленником, «который может затянуть на глубину». Этот комментарий касался решения Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев оспаривает в ВТО.
«Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться, — заявил Дуда. — Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно».
Ранее Анджей Дуда отменил свою встречу с Владимиром Зеленским в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа поделиться своим планом мирного урегулирования российско-украинской войны.
При этом президент Украины предупредил, что любой мирный план, согласно которому Киеву придется отказаться от территории, будет неприемлем.
«Если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира», — заявил Зеленский в интервью CNN на полях Генассамблеи ООН.
Дональд Трамп заявлял, что в случае своего переизбрания на пост президента США он остановит войну в Украине в течение 24 часов.
В ночь на 20 сентября в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, площадь пожара составила 96 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены более 60 человек и 15 единиц техники. Из-за чего начался пожар, Кондратьев не уточнил.
Телеграм-каналы Mash и «Осторожно, новости» писали, что местные жители рано утром слышали звук взрыва. Позднее телеграм-канал Baza написал, что причиной пожара на складе горюче-смазочных материалов стала атака беспилотника. По данным издания, в резервуар с топливом врезался дрон-камикадзе. Официально эта информация не подтверждена.
Пожар уже ликвидирован. О пострадавших информации не поступало.
После 24 февраля 2022 года из России уехали сотни тысяч людей. Многие из них переждали активную фазу мобилизации — и уже вернулись на родину. Многие — остаются за рубежом, но не могут вообще отказаться от поездок в РФ. Причины могут быть самыми разными: сделать документы, подготовить к сдаче или продаже недвижимость и другое имущество, получить медицинские услуги — и, конечно же, повидаться с близкими, которые не могут выехать за границу.
Возвращение в страну в условиях полномасштабной войны против Украины и постоянного ужесточения репрессивных законов сопряжено с рядом рисков. Эта инструкция поможет оценить, насколько риски велики лично для вас, и найти способы, как себя обезопасить. Все советы, которые мы даем о въезде в страну, актуальны и для выезда из нее.
Владимир Зеленский сообщил о проведении ряда двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в частности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президента ЮАР и Кении Сирилом Рамафосой и Уильямом Руто.
При этом, как пишет Rzeczpospolita, запланированная в Нью-Йорке встреча президентов Украины и Польши была отменена.
Издание отмечает, что переговоры Владимира Зеленского и Анджея Дуды имели важное значение в контексте конфликта Киева и Варшавы из-за одностороннего продления польским правительством эмбарго на украинское зерно.
Российские войска в ночь на 20 сентября атаковали территорию Украины беспилотниками-камикадзе. Командование Воздушных сил ВСУ в 00:34 начало предупреждать о нескольких группах дронов, вошедших в украинское воздушное пространство. Отбой воздушной тревоги был объявлен в 04:46.
Глава Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что один из российских дронов попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. На НПЗ начался пожар, производство временно остановлено. По предварительным данным, пострадавших нет.
Лунин отметил, что силы ПВО «хорошо отработали» по российским дронам, но не стал уточнять, сколько беспилотников удалось сбить.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что, предварительно, были зафиксированы пуски 24 ударных БПЛА с юго-восточного и северного направлений.
Украинские средства ПВО уничтожили 17 дронов по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- ВСУ продолжают держать оборону на востоке и юге Украины, вести наступательную операцию на мелитопольском направлении и наступательные действия на бахмутском направлении, уничтожают противника, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Сегодня ночью российские военные атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа «Шахед-136/131», из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях уточняется.
- За прошедшие сутки произошли 24 боевых столкновения. Противник нанес девять ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям войск ВСУ, так и гражданским объектам Украины.
- Под авиационные удары попали Леоновка, Поповка Черниговской области; Грабовское Сумской области; Ивановка, Купянск Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка Запорожской области; Веселое, Ольговка, Львово, Тягинка, Токаровка, Садовое Херсонской области.
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отразили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. ВСУ продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят противнику значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. За прошедшие сутки российские войска предприняли 13 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.
- На авдеевском и шахтерском направлениях ВСУ продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят российским войскам урон в живой силе и технике.
- На запорожском направлении атаки войск РФ в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области завершились для противника значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
- На мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят войскам РФ значительные потери в живой силе и технике, истощают противника.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении ВСУ продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла один удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, девять артиллерийских средств, один склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Он заявил, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием.
«Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-е. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием», — сказал президент Украины.
По словам Зеленского, Россия использует в качестве оружия множество других средств, которые применяются не только против Украины, но и против других стран. В качестве примера он привел поставки продовольствия, которые влияют на многие страны.
В своем выступлении Зеленский также назвал геноцидом вывоз украинских детей в Россию. «Мы пытаемся вернуть детей домой, но время идет. Что с ними будет дальше? Что с ними будет? Этих детей в России учат ненавидеть Украину. И все связи с их семьями разорваны. Это несомненно геноцид», — сказал украинский президент.
Он также заявил, что «каждое десятилетие Россия начинает новую войну: части Молдовы и Грузии остаются оккупированными, Россия превратила Сирию в руины». По его словам, «Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии».
«Цель нынешней войны против Украины состоит в том, чтобы превратить нашу землю, наших людей, наши жизни, наши ресурсы в оружие против вас, против международного порядка, основанного на правилах», — сказал Зеленский.
В заключении своей речи Зеленский заявил, что ему известно о попытках «заключить какие-то теневые сделки за кулисами».
«Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть все решается открыто», — заявил президент Украины.
Здравствуйте. Сегодня 574-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.