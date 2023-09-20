В Сочи загорелся резервуар с топливом. По данным Baza, причиной пожара стала атака беспилотника

В ночь на 20 сентября в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, площадь пожара составила 96 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены более 60 человек и 15 единиц техники. Из-за чего начался пожар, Кондратьев не уточнил.

Телеграм-каналы Mash и «Осторожно, новости» писали, что местные жители рано утром слышали звук взрыва. Позднее телеграм-канал Baza написал, что причиной пожара на складе горюче-смазочных материалов стала атака беспилотника. По данным издания, в резервуар с топливом врезался дрон-камикадзе. Официально эта информация не подтверждена.

Позднее глава администрации Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пожар был ликвидирован. Он уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.