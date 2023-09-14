Российские политики предложили заблокировать WhatsApp, потому что там появились каналы

Российские депутаты и сенаторы призвали пересмотреть официальную позицию РФ по поводу работы WhatsApp, принадлежащего компании Meta, после того, как мессенджер объявил о запуске каналов.

Первым об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. «Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал Горелкин в телеграме вечером 13 сентября.

Похожее мнение высказал глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его мнению, появление каналов приведет к тому, что WhatsApp превратится в средство информационной войны и «источник возникновения фейков» о российском вторжении в Украину. «Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль», — заявил Бондарев.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также считает, что если WhatsApp запустит русскоязычные информационные каналы, то «будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки».

Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов 14 сентября не стал комментировать предложения о блокировке мессенджера WhatsApp.

WhatsApp объявил 13 сентября, что запускает функцию каналов более чем в 150 странах. Свои каналы уже создают «тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений». В ближайшие месяцы возможность создать канал появится у всех пользователей. Как отметил глава Общества защиты интернета Михаил Климарев, каналы недоступны для тех, чей мобильный номер, к которому привязан WhatsApp, начинается на +7.

WhatsApp принадлежит компании Meta, которую объявили в России «экстремистской организацией» в марте 2022 года, вскоре после полномасшитабного вторжения войск РФ в Украину. В России заблокировали соцсети компании Facebook и Instagram. При этом мессенджер WhatsApp ограничения не затронули.