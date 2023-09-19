Война Пятьсот семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 сентября читайте здесь.
Журналисты The New York Times пришли к выводу, что в начале сентября на рынок в Константиновке упала украинская ракета. Тогда погибли 16 человек
В Украине выводы из расследования The New York Times пока не комментировали. Ранее власти страны говорили, что не будут проводить собственное расследование обстрела рынка в центре Константиновки в Донецкой области, так как для Киева «все очевидно» — это «один из ракетных ударов Российской Федерации».
Фотографии последствия атаки на Львов опубликовало ГСЧС Украины. Ведомство отмечает, что российские дроны атаковали город ранним утром 19 сентября.
В результате возник пожар трех складских построек на площади девять тысяч 450 квадратных метров. Есть пострадавшие. Ликвидация пожара продолжается.
Один мирный житель ранен при атаке российских беспилотников на Львов
Войска РФ в ночь на 19 сентября атаковали дронами Львов. Всего в направлении Львовской области, сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий, летело 18 беспилотников типа «Шахед», 15 из них сбили.
Три дрона попали в промышленные склады во Львове. Из-под завалов одного из обрушившихся помещений спасли двух человек: 26-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, женщина травм не получила. На поврежденных складах произошли пожары, которые пока не потушили.
Как отмечают журналисты «Украинской службы Би-би-си», атака дронов на Львов была самой длительной с начала полномасштабной войны. Беспилотники пролетали над историческим центром города, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе
Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ в ночь на 19 сентября войска РФ запустили по территориям Украины 30 беспилотников типа «Шахед-136/131» из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, а также одну баллистическую ракету «Искандер-М» из аннексированного Крыма в сторону Кривого Рога.
Украинские ПВО сбили 27 дронов в южных, центральных и западных областях Украины. На восточном направлении также уничтожен разведывательный беспилотник.
В результате атаки в Кривом Роге загорелось многоэтажное здание, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Пожар удалось потушить, о пострадавших не сообщается.
В Николаевской области, заявил глава военной администрации региона Виталий Ким, силам ПВО удалось сбить около 10 российских дронов, обломки одного из них повредили технику сельхозпредприятия. Люди не пострадали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 55 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 35 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районе Клещеевки, Андреевки, Марьинки Донецкой области и Работино Запорожской области.
- ВСУ продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, удерживают инициативу на авдеевском и шахтерском направлениях, наступают на мелитопольском направлении.
- Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств и пункт управления противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 573-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной.