Война Пятьсот семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Один мирный житель ранен при атаке российских беспилотников на Львов

Войска РФ в ночь на 19 сентября атаковали дронами Львов. Всего в направлении Львовской области, сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий, летело 18 беспилотников типа «Шахед», 15 из них сбили.

Три дрона попали в промышленные склады во Львове. Из-под завалов одного из обрушившихся помещений спасли двух человек: 26-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, женщина травм не получила. На поврежденных складах произошли пожары, которые пока не потушили.

Как отмечают журналисты «Украинской службы Би-би-си», атака дронов на Львов была самой длительной с начала полномасштабной войны. Беспилотники пролетали над историческим центром города, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.