Война Пятьсот семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 сентября читайте здесь.
Мирная жительница пострадала при обстреле поселка Теткино в Курской области
Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, сегодня утром поселок несколько раз подвергался обстрелам со стороны Украины. В результате одного из них ранения получила местная жительница. ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, при обстрелах повреждены коммуникации, крыши, фасады, ограждения более десятка домов. В результате прямого попадания снаряда еще один жилой дом загорелся.
Минобороны Болгарии направило спецподразделение для проверки сообщений о том, что на территории страны обнаружили обломки беспилотника с предметом, похожим на боеприпас.
Подозрительный объект был обнаружен в ночь на 18 сентября в районе лодочного причала в селе Тюленово на побережье Черного моря, говорится в сообщении ведомства. Местные СМИ утверждают, что упавший беспилотник нашли на скалах вечером 17 сентября.
Тюленово расположено в 70 километрах от границы с Румынией, отмечает Reuters. Прямо напротив села через Черное море находится аннексированный РФ Крым.
Контрнаступление Украины также прокомментировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. «Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал он в соцсети X, которая принадлежит бизнесмену, комментируя публикацию с картой линии фронта по состоянию на 16 сентября.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Маска неоднократно критиковали за его высказывания на тему войны. В сентябре бизнесмен подвергся критике после выхода его биографии, в которой говорилось, что он отключил спутники Starlink, сорвав атаку украинских морских дронов в аннексированном РФ Крыму. Сам Маск заявил, что не мог включить Starlink в Крыму для украинских военных из-за санкций.
В ходе интервью Зеленский также прокомментировал темпы украинского наступления. «Трудная ситуация — буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас — это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед», — сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что украинским войскам необходимо двигаться вперед настолько, насколько это возможно, даже если речь идет о сотнях метров. «Мы не должны давать Путину передышки», — заявил Зеленский.
Он также заверил, что наступление ВСУ не зависит от погоды, как того опасаются некоторые западные аналитики, предупреждающие о скором начале осенней распутицы.
«Ваше небо защищено не так хорошо, как вы думаете». Зеленский — об атаках беспилотников по российским территориям
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CBS, в ходе которого ему, в частности, был задан вопрос об атаках на объекты на территории России, причастность к которым украинские власти официально не признают.
Зеленский не стал напрямую опровергать утверждения, что за беспилотниками, атакующими объекты в сотнях километров от границы с Украиной, в том числе в центре Москвы, стоят украинские силы. Он лишь вновь заявил, что Украина использует оружие, переданное западными союзниками, только на своей территории.
При этом президент Украины подчеркнул, что «Россия должна знать, что, где бы она ни находилась, какое бы место они ни использовали для запуска ракет для нанесения удара по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места». «Мы отвечаем им словами: «Ваше небо защищено не так хорошо, как вы думаете», — сказал он.
Два человека погибли, еще трое ранены при обстреле Херсонской области
В ночь на 18 сентября российские военные обстреливали Херсонскую область, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин.
В результате ударов по Херсону погиб 72-летний мужчина, еще один мирный житель был ранен.
В селе Кизомыс зафиксировано попадание в частный дом. На месте от полученных травм погибла пожилая женщина. 60-летний местный житель госпитализирован в состоянии средней тяжести.
При обстреле села Ольговка ранения получила 63-летняя женщина, ее увезли в больницу.
В Хмельницкой области в результате ночной ракетной атаки произошло два взрыва на территории производственного предприятия, куда упали обломки сбитых ракет. Как сообщил глава военной администрации области Сергей Тюрин, на этом же предприятии возник пожар, который уже потушили.
Кроме того, взрывной волной при работе ПВО были повреждены крыши и окна в нескольких домах. Люди не пострадали. Обломки сбитых ракет также повредили железнодорожные пути.
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В самопровозглашенной ДНР сообщили о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
В ходе войны в Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковник Андрей Кондрашкин (позывной Дунай), сообщил замглавы Росгвардии самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский. Подробности гибели Кондрашкина он не раскрыл.
31-я десантно-штурмовая бригада принимала участие во всех крупнейших сражениях войны, утверждает украинский журналист Юрий Бутусов. Сейчас, по его словам, бригада воюет под Бахмутом, где отражает атаки ВСУ южнее села Андреевка. На прошлой неделе этот населенный пункт перешел под контроль Украины, сообщал Генштаб ВСУ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное по состоянию на 06:00
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 15 ракетных и более 70 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло более 35 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Белой Горы, Андреевки и Марьинки Донецкой области.
- ВСУ удерживают инициативу на авдеевском и шахтерском направлениях, продолжают наступление на мелитопольском направлении.
- Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, три склада боеприпасов и станцию РЭБ противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Генштаб ВСУ: в Донецкой области все еще идут бои за Клещеевку
Украинские военные, говорится в утренней сводке, «продолжают штурмовые действия в районе Клещеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и техники, закрепляются на достигнутых рубежах».
17 сентября появились сообщения, что Клещеевка освобождена. В частности, глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в телеграме видео с украинскими военным, снятое, как предполагается в Клещеевке, а сам президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил причастных к освобождению этого населенного пункта.
Ночью российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ночной атаке российских дронов на Одесскую и Николаевскую области. Всего, по данным украинских военных, были зафиксированы запуски 24 дронов. 18 беспилотников, запущенных из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, удалось сбить средствами ПВО «по маршруту следования».
Также в ночь на 18 сентября, заявило Командование Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по территории Украины 17 крылатых ракет. Все они были сбиты силами ПВО.
Как сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, под ударом оказался Измаильский район региона. Люди не пострадали, зафиксировано попадание «рекреационную инфраструктуру» в городе Вилково. Всего силы ПВО сбили 11 дронов над областью.
В Николаевской области в результате попадания беспилотника произошел пожар в двухэтажном здании в Снигиревской общине. Всего в области были сбиты пять дронов. В Днепропетровской области под утро сбили две крылатые ракеты. Также в ходе атаки сообщалось о работе ПВО в Хмельницкой области.
Здравствуйте. Начинается 572-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.
О главных событиях предыдущего дня войны читайте здесь.