Война Пятьсот семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Мирная жительница пострадала при обстреле поселка Теткино в Курской области

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, сегодня утром поселок несколько раз подвергался обстрелам со стороны Украины. В результате одного из них ранения получила местная жительница. ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, при обстрелах повреждены коммуникации, крыши, фасады, ограждения более десятка домов. В результате прямого попадания снаряда еще один жилой дом загорелся.