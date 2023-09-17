Война Пятьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, пытавшихся атаковать Москву.
- В Орле дрон упал в районе нефтебазы.
- Российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами и дронами. ВСУ заявили, что сбили 12 из 16 воздушных целей.
- На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник. Власти заявили, что «значительных повреждений инфраструктуры» нет.
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Украинские военные публикуют последствия ночного обстрела Одесской области. Сообщалось, что в результате атаки пострадало сельхозпредприятие.
На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник. Власти заявили, что «значительных повреждений инфраструктуры» нет
Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что на территории Логистического центра № 1 в Узловском районе упал беспилотник. На месте работают экстренные службы.
По предварительным данным, никто не пострадал. В ведомстве также заявили, что «значительных повреждений инфраструктуры нет».
Baza пишет, что беспилотник пытался атаковать резервуары на территории центра, но был подавлен силами радиоэлектронной борьбы и упал недалеко от них.
Mash публикует видео, на котором слышен взрыв. По данным телеграм-канала, на видео слышно, как силы ПВО сбивают беспилотник.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли восемь ракетных и 57 авиационных ударов, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;
- На бахмутском направлении украинские силы отразили 13 атак армии РФ в районе Клещеевки в Донецкой области;
- На мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят российским войскам значительные потери в живой силе и технике;
- В течение суток авиация ВСУ нанесла два удара по пунктам управления российской армии, 12 — по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять ударов — по зенитно-ракетным комплексам. Поражены три ЗРК «Бук-М1» и пять артиллерийских средств российских сил.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В результате ночной атаки дронами и ракетами повреждено зернохранилище в Одесской области
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 17 сентября российские войска выпустили по территории Украины десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и шесть дронов-камикадзе «Шахед». Основным направлением удара стала Одесская область.
По данным ВСУ, силы ПВО сбили 12 воздушных целей — шесть дронов и шесть ракет.
В сообщении говорится, что одна из ракет попала по аграрному предприятию в Одесской области. В оперативном командовании «Юг» уточняют, что повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе.
Минобороны России также сообщило, что в ночь на 17 сентября пресечена «очередная террористическая атака киевского режима» по объектам на территории РФ. Средства ПВО, как утверждает ведомство, уничтожили шесть украинских беспилотника самолетного типа над западным, северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.
В Орле беспилотник упал в районе нефтебазы
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в районе 03:50 на территории города Орла беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Телеграм-канал Shot написал, что дрон упал в районе местной нефтебазы, повреждение получил один из резервуаров с топливом.
Чуть позже Клычков обновил свой пост и добавил, что «открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено, пострадавших нет».
Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, пытавшихся атаковать Москву
В районе двух часов ночи мэр российской столицы сообщил, что силы ПВО сбили дрон в городском округе Истра. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
В 04:20 Собянин рассказал, что еще один беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, сбит в Раменском районе Подмосковья. Разрушение и пострадавших, по словам мэра, также нет.
Минобороны России в своих сообщениях заявило, что сбитые беспилотники были украинскими.
Телеграм-канал Baza писал, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево объявляли ночью план «Ковер», на вылет и прилет задержали несколько рейсов. К 08:30 утра аэропорты, по данным Росавиации, работают в штатном режиме.
Здравствуйте. Начинается 571-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.