Война Пятьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

В результате ночной атаки дронами и ракетами повреждено зернохранилище в Одесской области

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 17 сентября российские войска выпустили по территории Украины десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и шесть дронов-камикадзе «Шахед». Основным направлением удара стала Одесская область.

По данным ВСУ, силы ПВО сбили 12 воздушных целей — шесть дронов и шесть ракет.

В сообщении говорится, что одна из ракет попала по аграрному предприятию в Одесской области. В оперативном командовании «Юг» уточняют, что повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе.