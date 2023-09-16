Война Пятьсот семидесятый день. Онлайн «Медузы»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналены Бербок прокомментировал возможность передачи Украине ракет ATACMS.

По его словам, при передаче каждой системы вооружения США и союзники учитывают ряд факторов, в том числе возможность Украины их применять и обслуживать.

При этом он отметил, что то, как украинцы будут использовать оружие — это их дело: «Они сами должны принимать решение о том, что может быть наиболее эффективным в восстановлении их территориальной целостности. Согласно нашей собственной политике, мы не поощряем и не разрешаем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же это решение Украины».

В свою очередь Бербок, говоря о предполагаемой передаче Украине ракет Taurus, отметила, что возможные опасения относительно ударов по территории РФ — это не аргумент при рассмотрении вопроса о предоставлении Украине дальнобойного оружия, поскольку страна имеет право на самозащиту.

«Аргумент заключается в том, что существуют чувствительные вопросы, которые требуют разъяснения, особенно для нашей системы, Taurus, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд», — сказала глава МИД ФРГ.

США и Германия продолжают обсуждать вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, которые Киев просит несколько месяцев. Западные СМИ сообщали, что Вашингтон близок к тому, чтобы начать поставки Киеву.