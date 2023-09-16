Война Пятьсот семидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- В аннексированном Крыму провели первые аукционы по продаже национализированного имущества украинских бизнесменов.
- Минобороны РФ: силы ПВО сбили два беспилотника в Калужской и Тверской областях.
- Ким Чен Ын посетил аэродром Кневичи во Владивостоке. Шойгу показал ему ракетные комплексы «Кинжал» и «Калибр».
В Берлине провели акцию протеста перед первым выступлением Анны Нетребко в Берлинской опере
Проукраинские активисты провели акцию протеста у здания Берлинской государственной оперы перед дебютным выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко в опере «Макбет».
Протестующие вечером 15 сентября вышли с флагами Украины и плакатами, направленными против Нетребко и российских властей. Участники акции скандировали «No Netrebko!», «Никаких оваций пропаганде!», «Позор Нетребко!», «Россия — государство-террорист!», а также «Слава Украине! Героям слава!».
До полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Анна Нетребко неоднократно публично поддерживала президента РФ Владимира Путина. После начала войны она не комментировала вторжение, из-за чего с ней перестали сотрудничать крупнейшие западные площадки, такие как Метрополитен-опера и Баварская опера. Лишь спустя месяц после начала вторжения, 30 марта 2022 года, певица осудила войну в Украине, после чего ее выступления начали отменять в России.
Гуляйполе — город в прифронтовой зоне в Запорожской области. Гуляйполе находится под контролем Украины и регулярно подвергается российским обстрелам. На этой фотографии — вид на линию фронта из больницы Гуляйполя, поврежденной во время очередного обстрела.
В аэропортах Москвы задержано 32 рейса, отменено еще четыре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Яндекс.Расписания». Официально об ограничениях в воздушном пространстве Москвы не сообщалось.
В последнее время ограничения на вылет и посадку самолетов в московских аэропортах вводили при угрозе или атаке беспилотников на столицу. Минобороны РФ сообщало, что ночью 16 сентября в Калужской и Тверской областях были сбиты два дрона.
В продолжение темы. США не планируют объявлять о передаче Украине ракет ATACMS во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон и штаб-квартиру ООН на следующей неделе. Об этом рассказали источники Axios.
По данным издания, украинские чиновники надеялись, что президент США Джо Байден, у которого запланирована встреча с Зеленским 21 сентября, объявит о поставках в ближайшие дни. Один из собеседников Axios утверждает, что в администрации Байдена все еще ведутся дебаты по поводу поставок дальнобойных ракет.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналены Бербок прокомментировал возможность передачи Украине ракет ATACMS.
По его словам, при передаче каждой системы вооружения США и союзники учитывают ряд факторов, в том числе возможность Украины их применять и обслуживать.
При этом он отметил, что то, как украинцы будут использовать оружие — это их дело: «Они сами должны принимать решение о том, что может быть наиболее эффективным в восстановлении их территориальной целостности. Согласно нашей собственной политике, мы не поощряем и не разрешаем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же это решение Украины».
В свою очередь Бербок, говоря о предполагаемой передаче Украине ракет Taurus, отметила, что возможные опасения относительно ударов по территории РФ — это не аргумент при рассмотрении вопроса о предоставлении Украине дальнобойного оружия, поскольку страна имеет право на самозащиту.
«Аргумент заключается в том, что существуют чувствительные вопросы, которые требуют разъяснения, особенно для нашей системы, Taurus, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд», — сказала глава МИД ФРГ.
США и Германия продолжают обсуждать вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, которые Киев просит несколько месяцев. Западные СМИ сообщали, что Вашингтон близок к тому, чтобы начать поставки Киеву.
Власти аннексированного Крыма продали национализированное имущество украинских бизнесменов и политиков на более чем 815 миллионов рублей, сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 миллионов рублей.
Силы спецопераций ВСУ рассказали детали атаки, в результате которой были повреждены российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» и десантный корабль «Минск».
Силы спецопераций получили информацию из нескольких источников о том, что корабль и подлодка находятся на одном из судоремонтных предприятий в аннексированном Севастополе.
В ночь на 13 сентября группа спецназа Украины с помощью «подводных средств доставки» подобрались к берегу, где находились корабль и подлодка. Затем они идентифицировали цели и навели силы ВСУ на них. Как отмечает «Украинская правда», Воздушные силы ВСУ применили крылатые авиационные ракеты Storm Shadow.
После поражения корабля и подлодки спецназовцы успешно покинули место боевых действий. Силы спецопераций ВСУ опубликовали видео с операции.
Шевченковский районный суд Киева накануне поздно вечером изменил сумму залога за освобождение бизнесмена Игоря Коломойского из-под ареста до 3,891 миллиарда гривен (105,3 миллиона долларов).
Решение было связано с тем, что 15 сентября СБУ объявила о новом, третьем подозрении Коломойскому.
По версии следствия, в 2013-2014 годах бизнесмен незаконно завладел 5,8 миллиарда гривен, создав преступную группировку из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.
В ночь на 16 сентября средства ПВО РФ сбили два беспилотника самолетного типа в Калужской и Тверской областях, отчиталось Минобороны России.
О последствиях атаки или падения обломков ведомство не сообщает. Региональные власти также не отчитывались об атаках.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 59 авиационных ударов и совершили 36 обстрелов из систем залпового огня по позициями ВСУ и гражданским объектам Украины.
- Произошло 24 боевых столкновения. ВСУ отразили атаки противника в районах Ягодного, Богдановки, Марьинки и Урожайного Донецкой области
- ВСУ успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области, а также в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области. На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях украинские военные удерживают инициативу.
- Авиация Украины нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили еще три таких района.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 570-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.