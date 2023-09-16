В Крыму провели первые аукционы по продаже национализированного имущества украинских бизнесменов

В Крыму провели восемь аукционов по продаже ранее национализированных объектов, принадлежавших украинским бизнесменам, сообщил в телеграме глава парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов.

«Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость», — заявил Константинов.

Как пишет РИА Новости, аукционы по продаже национализированного имущества прошли в Крыму впервые.

Аукционы национализированного имущества в Крыму продолжаются. Сейчас на торгах находятся четыре жилых помещений. В дальнейшем власти аннексированного региона собираются продать около 100 объектов национализированного имущества, в том числе квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в октябре 2022 года поручил провести национализацию имущества людей и организаций, «связанных с киевским режимом». В феврале 2023 года стало известно, что под национализацию в Крыму попали около 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских бизнесменов и политиков. В их числе —Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута. В мае в Крыму национализировали квартиру семьи Зеленских в Ялте. Власти Крыма обещают направить вырученные деньги на «на нужды спецоперации».

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