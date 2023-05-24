Власти аннексированного Крыма объявили, что национализировали квартиру Зеленского в Ялте

Государственный совет аннексированного Крыма принял решение о национализации 58 объектов собственности украинских политиков и предпринимателей, в том числе ялтинской квартиры президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в эфире «Россия-24» спикер парламента региона Владимир Константинов.

«Сегодня решением депутатов Госсовета Крыма национализировано много крупных объектов украинских олигархов, предпринимателей, замешанных в поддержке киевского нацистского режима. Вишенка на торте — квартира Зеленского, оформленная на его супругу», — написал Константинов в своем телеграм-канале.

По словам спикера парламента, национализированные объекты будут выставлены на аукцион. Касательно квартир украинских политиков и предпринимателей Константинов уточнил, что вырученные от их продажи средства пройдут «на нужды „ “, семьям погибших и семьям мобилизованных».

По данным ТАСС, под национализацию также попали винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым» украинского бизнесмена Вадима Ермолаева; ТЦ «Скай плаза» в Ялте, бенефициаром которого является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк; сельхозпредприятие в Ленинском районе «Семисотка и компания», связанное с окружением украинского политика Арсена Авакова, а также здание в Симферополе.

В конце октября 2022 года глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил провести национализацию имущества людей и организаций, «связанных с киевским режимом».

В феврале 2023 года глава Госсовета Крыма Владимир Константинов отчитался о национализации порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских бизнесменов и политиков, «связанных с киевской властью» и совершающих в отношении России «недружественные действия». Тогда же спикер парламента региона заявил, что российские власти оценивают стоимость национализированных объектов в десятки миллиардов рублей.

Главные события дня

Война Четыреста пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Четыреста пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»