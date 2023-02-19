Власти аннексированного Крыма национализировали 700 объектов имущества украинских бизнесменов и политиков на «десятки миллиардов рублей»

В аннексированном Крыму под национализацию, которую проводят местные власти, попали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских бизнесменов и политиков. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, речь идет о земельных участках, зданиях, помещениях, объектах незавершенного строительства, складах и другом имуществе украинских физических лиц, «связанных с киевской властью» и совершающих в отношении России «недружественные действия».

Среди тех, чье имущество попало под национализацию, — предприниматели и политики Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута.

«Объекты, которые перешли в собственность Крыма, по нашим предварительным подсчетам, оцениваются в десятки миллиардов рублей. Для нашего бюджета это будет серьезное финансовое поступление, мы сможем направить эти средства на меры социальной поддержки участников , их семей, родных погибших солдат», — заявил Константинов.

Глава парламента аннексированного Крыма отметил, что после завершения оценки национализированного имущества его выставят на торги и передадут «заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны».

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В конце октября 2022 года глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил провести национализацию имущества людей и организаций, «связанных с киевским режимом». В частности, он говорил, что в собственность крымских властей перейдет крупнейший судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский цементный завод.

16 февраля Служба безопасности Украины объявила, что по решению суда в государственную собственность перешли предприятия, принадлежащие российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 миллиардов гривен (более 20 миллиардов рублей или более 270 миллионов долларов).

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