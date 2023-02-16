Украина объявила о национализации предприятий Олега Дерипаски на 10 миллиардов гривен

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в государственную собственность предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также недродобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер». Как отмечается, стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 миллиардов гривен (более 20 миллиардов рублей или более 270 миллионов долларов).

«Установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам», — говорится в пресс-релизе СБУ.

В то же время в офисе генпрокурора Украины сообщили, что у российского бизнесмена изъяты в доход государства 350 объектов собственности общей стоимостью более двух миллиардов гривен.

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Олег Дерипаска с 2018 года находится под санкциями США. После российского вторжения в Украину в 2022 году на бизнесмена наложили санкции Евросоюз, Великобритания, Украина и ряд других стран.

Дерипаска несколько раз высказывался о войне в Украине, напрямую не критикуя политику президента РФ Владимира Путина. Бизнесмен называл российское вторжение «безумием», а компания «Русал», которую до 2018 года возглавлял Дерипаска, призывала расследовать убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом.

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