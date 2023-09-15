Генштаб ВСУ объявил об освобождении Андреевки Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 15 сентября сообщил об освобождении Андреевки — населенного пункта в Донецкой области возле Бахмута.

«В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», — говорится в сводке.

Кроме того, сообщил Генштаб ВСУ, украинские военные «имели частичный успех в районе Клещеевки» — еще одного населенного пункта рядом с Бахмутом.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграме поблагодарил военных за освобождение украинский земли.

Днем ранее об освобождении Андреевки написала в телеграме замминистра обороны Анна Маляр. Генштаб ВСУ эту информацию тогда не подтвердил. После этого Маляр заявила, что не выкладывает такую информацию без координации и согласования с военными, добавив, что «произошел коммуникационный сбой» между несколькими источниками, которые докладывают непосредственно с места событий.

Комментируя упоминание освобождения Андреевки в утренней сводке Генштаба ВСУ, Маляр написала, что «было тяжело и ситуация менялась очень динамично несколько раз за вчерашний день».

Замминистра обороны Украины в начале июня заявляла, что ВСУ перешли от обороны к наступлению в районе Бахмута Донецкой области. Минобороны РФ, в свою очередь, несколько месяцев сообщает, что попытки наступления украинских войск возле Бахмута, в том числе на Андреевку и Клеещеевку, успешно отражаются.

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Наступление ВСУ в направлении Токмака замедлилось. Вопреки советам западных военных, украинское командование не стало перебрасывать туда дополнительные силы (а Россия перебросила) Карта боев на 10 сентября

Карта боев от «Медузы»

Наступление ВСУ в направлении Токмака замедлилось. Вопреки советам западных военных, украинское командование не стало перебрасывать туда дополнительные силы (а Россия перебросила) Карта боев на 10 сентября