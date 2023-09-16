После атаки на Севастополь три российских десантных корабля перебросили из Черного моря в Азовское

Российские военные перевели три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское после того, как украинские силы атаковали судоремонтный завод в Севастополе в ночь на 13 сентября. Об этом, как пишет «Украинская правда», заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, выступая в эфире телемарафона.

Из-за ракетного удара ВСУ по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе, по данным СМИ, повреждения получили большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону», которые находились на ремонте в сухом доке. Минобороны РФ заявили, что два корабля ВМФ «будут полностью восстановлены».

Дмитрий Плетенчук заявил, что корабль «Минск» не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его «достаточно почтенного возраста». Представитель ВМС добавил, что российские войска впервые потеряли подлодку в результате боевых действий.

Силы спецопераций (ССО) ВСУ раскрыли подробности операции 16 сентября. Представители ССО утверждают, что узнали о местонахождении российских кораблей от нескольких источников. В ночь на 13 сентября группа украинского спецназа с помощью «подводных средств доставки» подобрались к берегу в Севастополе, идентифицировала корабль и подлодку, после чего навели на цели ВСУ. Как отмечает «Украинская правда», Воздушные силы ВСУ применили крылатые ракеты Storm Shadow. После поражения корабля и подлодки, как утверждается, спецназовцы успешно покинули Севастополь.

Силы спецопераций ВСУ опубликовали видео с операции.

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