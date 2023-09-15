Война Пятьсот шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Генштаб ВСУ объявил об освобождении Андреевки Донецкой области.
- Российские войска атаковали дронами запад Украины. ВСУ заявили, что сбили все 17 беспилотников.
- Игорю Коломойскому предъявили третье обвинение — в присвоении 5,8 миллиарда гривен.
- Финляндия запретит въезд в страну автомобилей с российскими номерами.
- Ким Чен Ын посетил завод в Комсомольск-на-Амуре, выпускающий истребители Су-35 и Су-57.
Военная администрация Хмельницкой области публикует фото последствий российской атаки дронов.
Обломки одного из беспилотников упали в селе Хмельницкого района. В результате были повреждены 12 домовладений, линии электропередач, выбиты окна в местной школе и котельной. Пострадавших нет.
Как сообщало командование Воздушных сил ВСУ, всего ночью в направлении Хмельницкой области были выпущены 17 ударных дронов «Шахед-136/131». Все они были уничтожены силами украинской ПВО.
СМИ предполагали, что целью атаки был аэродром города Староконстантинов, где базируются самолеты, которые запускают дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил эту информацию. «Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма», — сказал он в эфире телемарафона.
В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в аннексированном Севастополе, повредив десантный корабль «Минск» и подводную лодку «Ростов-на-Дону». Sky News сообщал со ссылкой на источники, что при атаке на завод использовались британские крылатые ракеты Storm Shadow.
Владимир Путин проводит в Сочи очередные переговоры с Александром Лукашенко.
Президент РФ пообещал проинформировать его о своей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также поговорить «по нашим самым острым вопросам — по ситуации на украинском направлении».
Следите за нашим онлайном, где вам удобнее — он доступен не только на сайте и в приложении, но также в телеграм-канале «Медузы».
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего-контрактника к 13 годам колонии строгого режима за отказ воевать в Украине. Его признали виновным по статьям о дезертирстве в период мобилизации и самовольном оставлении части.
Как говорится в приговоре, военный «с целью вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации, желая избежать направления в зону специальной военной операции и праздно провести время» 10 мая 2023 года не явился в воинскую часть Сахалинской области, после чего «проводил время по своему усмотрению» в поселке Тымовское и городе Александровск-Сахалинский. Полиция задержала его 9 июля.
В сообщении пресс-службы суда осужденный называется только как «военнослужащий К.». В карточке дела есть его полное имя — Максим Александрович Кочетков. Оно совпадает с данными контрактника Максима Кочеткова, которого из-за отказа воевать удерживали вместе с как минимум 16 другими российскими военнослужащими в недействующей колонии № 19 города Красный Луч в самопровозглашенной ЛНР.
По данным медиацентра ВСУ, за минувшие сутки российские войска обстреляли девять областей Украины.
В общей сложности были атакованы 141 населенный пункт и 56 объектов инфраструктуры. Российские военные применяли гранатометы, минометы, танки, артиллерию, РСЗО, БПЛА, тактическую авиацию.
Количество погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
Финляндия планирует ввести запрет на въезд автомобилей с российскими регистрационными знаками, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на источники в правительстве.
Официально о запрете, по данным YLE, 15 сентября в течение дня собирается объявить министр иностранных дел Элина Валтонен.
Предполагается, что запрет на въезд будет распространяться на автомобили с российскими номерами с числом посадочных мест менее 10. Предусмотрены некоторые исключения, пишет YLE, не уточняя, кто будет выведен из-под запрета. Когда новые правила въезда вступят в силу, пока неизвестно.
Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ раскрыла подробности освобождения Андреевки в Донецкой области.
В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. Через двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.
«На сегодня бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях, — пишут в телеграме представители бригады. — Взятие и содержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и ключ к успеху всего последующего наступления».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Новый отчет Минобороны Великобритании посвящен ракетной атаке ВСУ на Севастополь. В британской разведки считают, что на восстановление поврежденных кораблей России потребуются годы.
- Ранним утром 13 сентября 2023 года несколько ракет поразили судостроительный завод «Севморзавод» на территории Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России. В результате получили повреждения десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону», находившиеся на техническом обслуживании в сухих доках.
- Несмотря на то, что Министерство обороны России преуменьшает ущерб, нанесенный судам, данные из открытых источников указывают на то, что «Минск» почти наверняка был функционально разрушен, а «Ростов-на-Дону», вероятно, получил катастрофические повреждения.
- Любые попытки вернуть подлодку в строй, скорее всего, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов. Существует реальная вероятность того, что сложная задача по вывозу обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед ЧФ серьезную проблему в поддержании технического обслуживания флота.
- Потеря «Ростова» лишает Черноморский флот одной из четырех подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, которые сыграли важную роль в нанесении ударов по Украине и проецировании российской мощи через Черное море и Восточное Средиземноморье.
Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Причины попадания лидера КНДР в базу указаны следующие:
- Пособник российских военных преступников;
- Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины;
- Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан;
- Обеспечение российской военной агрессии против Украины и ее граждан.
Датой внесения в базу значится 6 сентября.
На этом фото — 36-летняя Светлана с сыном, жители села Давыдов Брод Херсонской области, в своем доме, разрушенном российским артиллерийским обстрелом.
Давыдов Брод семь месяцев находился под российской оккупацией — с начала полномасштабного вторжения и до ухода войск РФ из Херсона и правого берега Днепра.
Ранее «Медуза» публиковала съемку из освобожденных сел Херсонской и Харьковской областей, в том числе Давыдова Брода.
СБУ проводит обыски у депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича, избранного от запрещенной теперь в Украине пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Источники украинских СМИ сообщают, что Шуфрича подозревают в государственной измене, а именно сотрудничестве с бывшим народным депутатом Украины и сотрудником ФСБ Владимиром Сивковичем.
По данным следствия, депутат выступал на украинских и российских телеканалах «по заданию пророссийского политика Владимира Сивковича с целью распространить российскую пропаганду и продвинуть антиукраинскую политику».
Служба безопасности Украины объявила о новом, третьем подозрении Игорю Коломойскому.
Теперь уголовное дело в отношении бизнесмена расследуется по следующим статьям:
- часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- часть 3 статьи 27, часть 5 статьи 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
- часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 209 УК Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
По версии следствия, в 2013-2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 миллиарда гривен, создав преступную группировку из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.
Участники группировки, пишет СБУ, позволили бизнесмену якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал. Такая «схема» позволила Коломойскому получить сумму, эквивалентную на тот период времени более 700 миллионам долларов. Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами, утверждает следствие.
«Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка», — говорится в пресс-релизе украинской спецслужбы.
2 сентября суд Киева отправил Игоря Коломойского под арест на два месяца по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Судья предоставил возможность внести залог за бизнесмена в размере 510 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). Защита отказалась от этого.
Вице-премьер правительства Украины Михаил Федоров опубликовал видео, на котором беспилотный катер атакует военный корабль. Он не пояснил, где и когда это произошло, написав лишь, что «работает ГУР», «работают украинские технологии».
Источник «Украинской правды» в военной разведке рассказал, что на видео запечатлено поражение российского патрульного корабля «Сергей Котов».
14 сентября Минобороны РФ заявило, что патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» были атакован в акватории Черного моря пятью безэкипажными катерами ВСУ, но все они были уничтожены.
Лидер КНДР посетил Комсомольск-на-Амуре
15 сентября Ким Чен Ын побывал на авиапредприятии по сборке истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского самолета SJ-100. Ему показали демонстрационный полет истребителя Су-35.
Северокорейского лидера сопровождал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», — заявил министр.
Из Комсомольска-на-Амуре бронепоезд Ким Чен Ына отправился во Владивосток.
Петрушово — деревня в Рязанской области, где постоянно живут около 40 человек. В августе 2023 года она попала на обложки европейских и американских изданий. Оказалось, там сняла дом Карин Кнайсль — бывшая министр иностранных дел Австрии, на свадьбе которой в августе 2018 года танцевал Владимир Путин.
Сейчас Кнайсль сотрудничает с «Роснефтью», критикует внешнюю политику европейских стран и посещает милитаристский форум «Армия-2023», на котором показывают «трофейную технику НАТО». Более того, в сентябре Кнайсль рассказала ТАСС, что переезжает жить в Санкт-Петербург, а самолет Минобороны РФ доставил в Ленинградскую область из Австрии двух ее пони.
Кооператив независимых журналистов «Берег» поехал в Петрушово, чтобы понять, почему Кнайсль решила провести там лето — и как вышло, что об этом узнал весь мир.
В Украине после смены министра обороны появится новая государственная должность — военный омбудсмен. Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.
«Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны», — сказал президент Украины.
Зеленский также отметил «хороший результат» в сотрудничестве Украины с Международным уголовным судом.
«Результат, точно приближающий ответственность за российские военные преступления. В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда, и это крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. И очень хорошо, что полное и слаженное сотрудничество между Офисом генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом. Именно такое сотрудничество помогает нам приближать момент восстановления справедливости для Украины и всех наших пострадавших от этой войны людей — момент законных и заслуженных приговоров для российских преступников», — сказал он.
Власти Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов, которые регулярно обстреливает российская армия.
Такое решение было принято на совете обороны Херсонской области, сообщил легитимный глава региона Александр Прокудин. Оно касается нескольких десятков сел по всему правому берегу Днепра и бывшему берегу Каховского водохранилища.
«Дети должны учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии», — добавил Прокудин.
Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. В ночь на 14 сентября в селе Новодмитровка в результате обстрела погиб шестилетний ребенок, его 13-летний брат получил серьезные ранения и сейчас находится в реанимации.
В ночь на 15 сентября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе «Шахед-136/131», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака велась с юго-восточного направления из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. В общей сложности зафиксированы пуски 17 ударных дронов, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области.
Все беспилотники, по данным ВСУ, были уничтожены украинской ПВО по маршруту следования. «Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны», — добавили военные.
Как пишет издание «Страна.ua», российская атака, вероятно, была нацелена на город Староконстантинов. Там находится военный аэродром, где в том числе базируются самолеты, которые могут запускать ракеты Storm Shadow и SCALP.
По данным Sky News, именно ракетами Storm Shadow ВСУ обстреляли аннексированный Севастополь, повредив два российский военных корабля.
Остальные заявления из утренней сводки Генштаба ВСУ
- ВСУ продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на мелитопольском направлении и наступательные действия на бахмутском направлении, уничтожают противника, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
- За прошедшие сутки произошли 25 боевых столкновений. Российские войска нанесли два ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям войск ВСУ, так и по гражданским объектам Украины. Также накануне войска РФ атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа «Шахед-136/131», из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- Авиационным ударам подверглись населенные пункты Стрелечья, Плетеневка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области; Надия, Новоегоровка Луганской области; Клещеевка, Красногоровка, Водяное, Пречистовка, Новомайорское, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Работино Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на авдеевском и марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. За прошедшие сутки войска РФ предприняли около 10 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки противника в районе Марьинки Донецкой области обернулись для россиян значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
- На шахтерском направлении украинские воины удерживают инициативу, давят на противинка, проводят штурмовые действия и отвоевывают территорию.
- На мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, в районе Вербового Запорожской области наносят российских войскам значительные потери в живой силе и технике.
- В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем ВСУ поразили пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса, пять артиллерийских средств, склад боеприпасов противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Генштаб ВСУ объявил об освобождении Андреевки Донецкой области
Об этом говорится сводке военного ведомства утром 15 сентября.
В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» на бахмутском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят противнику значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Днем ранее об освобождении Андреевки написала в телеграме замминистра обороны Украины Анна Маляр. Генштаб ВСУ эту информацию тогда не подтвердил. После этого Маляр заявила, что не публикует такую информацию без координации и согласования с военными, добавив, что «произошел коммуникационный сбой» между несколькими источниками, которые докладывают непосредственно с места событий.
Комментируя упоминание освобождения Андреевки в утренней сводке Генштаба ВСУ, Маляр написала, что «было тяжело и ситуация менялась очень динамично несколько раз за вчерашний день».
Здравствуйте. Сегодня 569-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет продолжать рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.