Война Пятьсот шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Военная администрация Хмельницкой области публикует фото последствий российской атаки дронов.

Обломки одного из беспилотников упали в селе Хмельницкого района. В результате были повреждены 12 домовладений, линии электропередач, выбиты окна в местной школе и котельной. Пострадавших нет.

Как сообщало командование Воздушных сил ВСУ, всего ночью в направлении Хмельницкой области были выпущены 17 ударных дронов «Шахед-136/131». Все они были уничтожены силами украинской ПВО.

СМИ предполагали, что целью атаки был аэродром города Староконстантинов, где базируются самолеты, которые запускают дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил эту информацию. «Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма», — сказал он в эфире телемарафона.

В ночь на 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в аннексированном Севастополе, повредив десантный корабль «Минск» и подводную лодку «Ростов-на-Дону». Sky News сообщал со ссылкой на источники, что при атаке на завод использовались британские крылатые ракеты Storm Shadow.