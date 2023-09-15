Еврокомиссия решила отменить ограничения на ввоз украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия продлят запрет

Еврокомиссия не стала продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, когда истекает срок действия соответствующих мер. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

В Еврокомиссии пришли к выводу, что ограничения на украинский экспорт, которые ввели в мае, устранили рыночные искажения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Именно эти страны требовали ввести запрет на экспорт из Украины.

В свою очередь Украина согласилась ввести различные правовые меры (в том числе систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней, чтобы избежать новых скачков на рынке, говорится в пресс-релизе.

С 16 сентября Киев должен контролировать экспорт четырех видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить рыночные искажения в соседних государствах. Украина должна представить план действий к 18 сентября.

«Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — говорится в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен за решение ведомства. «Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — добавил он.

Польша с полуночи 16 сентября продлит ограничения на ввоз украинского зерна, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, Польша продлит запрет, несмотря на несогласие Еврокомиссии, потому что «это в интересах польских фермеров». Вслед за Польшей о продлении эмбарго заявили Венгрия и Словакия.

После полномасштабного российского вторжения в Украину традиционные маршруты поставок украинского зерна в третьи страны, в том числе через черноморские порты, оказались полностью или частично заблокированы. В итоге часть украинской сельскохозяйственной продукции начали отправлять по земле через соседние страны.

В мае Европейская комиссия ввела временный запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины в пять стран-участниц блока: Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Эти государства заявили, что более дешевое украинское зерно ударило по их рынкам и сельскохозяйственным производителям.

В случае продления запрета власти Украины грозили обратиться в международный арбитраж и Всемирную торговую организацию.

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