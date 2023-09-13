Евросоюз не стал продлевать санкции против четырех россиян. Их имена в пресс-релизе не называются

Совет ЕС продлил на полгода санкции в отношении людей и организаций, «несущих ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Об этом говорится в заявлении организации.

Ограничения продолжат действовать против почти 1800 физических и юридических лиц.

В сообщении говорится, что в рамках «пересмотра санкций» Совет ЕС принял решение не продлевать действие ограничений в отношении четырех физических лиц. Их имена в заявлении не называются.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Евросоюз решил не продлевать санкции, введенные в отношении инвестора и миллиардера Фархада Ахмедова, председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина.

Источник «Агентства» в ЕС подтвердил, что исключенные 13 сентября из санкционного списка — Ахмедов, Шульгин и Березкин. По данным издания, санкции сняты с погибшего полковника российской армии Георгия Шуваева. Он также упоминался в публикации Reuters среди тех, с кого снимут санкции.

В начале сентября Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил снять санкции с бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина. Через несколько дней после введения санкций Шульгин оставил свою должность в Ozon и вышел из состава совета директоров. После этого бизнесмен подал иск в с требованием снять с него санкции. Шульгин оспаривал позицию ЕС, согласно которой его можно назвать «ведущим бизнесменом».

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