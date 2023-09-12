Власти Евросоюза союза решили не продлевать санкции, введенные в отношении трех человек из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в среде дипломатов.

По их словам, ЕС не станет продлевать ограничения, введенные в отношении инвестора и миллиардера Фархада Ахмедова, председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Срок действующих санкций в отношении них истекает на этой неделе, 15 сентября.

О причинах такого решения собеседники Reuters не сообщили.

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге в сентябре постановил снять санкции с Александра Шульгина, поскольку Еврокомиссия не смогла доказать, что Шульгин после ухода с поста главы Ozon остался влиятельным бизнесменом.

Бывший российский сенатор Фархад Ахмедов — вероятный собеседник музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который утек в сеть в марте. Участники беседы ругали Владимира Путина и его окружение, называя их «подонками» и «преступниками».

Как отмечает «Агентство», Евросоюз решил снять санкции с Григория Березкина после того, как в мировых СМИ появились статьи, обеляющие его.