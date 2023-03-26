В сеть слили запись, на которой, предположительно, продюсер Пригожин и миллиардер Ахмедов ругают Путина и его окружение Теперь Пригожин «не понимает, как жить с этим дерьмом»

Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

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В СМИ и телеграм-каналах широко разошлась аудиозапись разговора между, предположительно, российским музыкальным продюсером и миллиардером , которые в нецензурной форме критикуют руководство России. 35-минутную запись с расшифровкой диалога опубликовали в ютьюбе 7 марта, внимание на нее обратили после того, как 24 марта запись распространил украинский Пятый канал. Подлинность голосов на записи не подтверждена. Сперва Пригожин назвал аудио «фальшивым», но позже заявил, что это «симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы». Источник «Важных историй» в спецслужбах заявил, что «запись разговора Пригожина и Ахмедова подлинная». Ахмедов это не комментировал.

Участники опубликованной беседы обсуждают российское вторжение в Украине, президента РФ Владимира Путина и его приближенных. Так, человек, представленный на записи как Иосиф Пригожин, утверждает, что «Игорь Иванович [Сечин из „Роснефти“], и [глава Росгвардии Виктор] Золотов» якобы «объединились» и «обвиняют во всем» министра обороны Сергея Шойгу. «Называют его долбоебом, за глаза, естественно. И у них задача его снести, блядь… Да, но потому что на кого-то надо списать (неудачи в войне), слушай. Они самые охуевшие люди. Мое мнение простое: они ведут себя, как короли, как боги, блядь. Конченые они твари… Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки, блядь», — говорит «Иосиф Пригожин».

В продолжение беседы он говорит о Владимире Путине: «Ты видишь, что он сделал? Он на шахматной доске их поставил друг против друга, блядь. Лишь бы спасти себя, блядь». В ответ «Фархад Ахпедов» говорит: «Он не спасет, он за все отвечает. У нас республика, федерация, президентская страна. Президент за все это ответит. За все. С него спросят».

Также человек, представленный как Ахмедов, говорит о том, что российские власти «проебали нас, наших детей, их будущее, их судьбу». На что «Пригожин» отвечает: «Если честно, то, конечно же, они преступники, блядь, еще какие они преступники».

«Пригожин» в записи добавляет, что российские власти «проиграли ». «И то, что они говорят, что против них воюют те-се, туда-сюда, они сами им дали повод. Его (Путина) загнали в эту хуйню. Он сам себя в это загнал. Честно говоря, да, ну, блядь, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы, на хуй. Все равно страну отдал, блядь, считай», — говорит он.

«Ахмедов», в свою очередь, просит держаться «подальше от них», и добавляет, что «это надолго, к сожалению». «Он назад не пойдет, вперед не может. Он будет вот так вот. Там грызня. Это тараканы, блядь, в стакане, они друг друга уже грызут. Будут группироваться там. Одного уничтожат, потом друг друга будут сжирать, в горло вцепятся там. Топить будут они друг друга. Потому что они тонут, они тонут. Они понимают, что уже все. Пипец наступил уже».

«Фархад Ахмедов» в записи критикует Путина, называя его «сатаной». «Да ему все похую. И народ ему похую. Он сатана, блядь… Пустышка, блядь. Закомплексован и этот, и второй (замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев). Лилипуты, блядь, недоросшие, закомплексованные», — говорит он.

Как отмечает «Медиазона», опубликовавшая полную расшифровку беседы, в записи 157 раз встречается матерное слово «блядь». Издание «РБК-Украина», проанализировавшее запись, допустило, что беседа состоялась в январе 2023 года.

После того, как запись разошлась в СМИ, Иосиф Пригожин сперва заявил, что запись сгенерировали нейросети, а затем признал, что часть фраз в разговоре подлинна. В ночь на 26 марта Пригожин опубликовал видеообращение, в котором назвал аудио «фейком».

Фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии, нейросети, позволяют подделать не только голос, но и беседу. Вы знаете, интернет превратился в большую помойку, где есть что-то полезное и можно девальвировать, дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле.

Уже вечером 26 марта Пригожин заявил, что «запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы и никогда не произносились». Об этом он сообщил в интервью петербургскому изданию «Фонтанка». Пригожин уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста, подлинная запись или фейк. Он подчеркнул, что «точно не помнит» этого разговора, а «нейросети позволяют делать чудеса».

«Люди в частной беседе могут говорить о чем угодно. Главное, что ты говоришь на деле и как себя ведешь в жизни и в разных обстоятельствах», — отметил продюсер. По его словам, в последний раз он говорил с Ахмедовым в январе, но не помнит, что они обсуждали. «У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это. И ведь сделали так, что не подкопаешься», — сказал Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что опасается «последствий», которые могут для него настать. «Мне вся эта история крайне неприятна. Тем более, что многих людей, которые фигурируют в этом разговоре, я не знаю, а кого-то один-два раза за всю жизнь встречал», — сказал Пригожин. Он добавил, что относится к Владимиру Путину с максимальным уважением и считает его «фигурой планетарного масштаба». Пригожин сообщил, что находится в Москве и не собирается уезжать. В завершении интервью Пригожин сказал, что пребывает в шоке: «Не понимаю, как с этим дерьмом жить».

Основатель Евгений Пригожин заявил, что люди, опубликовавшие запись, могли перепутать двух Пригожиных. «Возможно, что те люди, которые проводили эту спецоперацию и которые выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я», — заявил Евгений Пригожин. Он отметил, что он «мягкий человек» и не разговаривает так агрессивно, как предполагаемый Иосиф Пригожин на записи.

ФСБ России намерено принять меры из-за утечки записи, заявил изданию «Важные истории» источник в спецслужбах. «Запись разговора Пригожина и Ахмедова подлинная, руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры», — сообщил он. Источник отметил, что Иосиф Пригожин, утверждающий, что запись поддельна, пытается снять с себя ответственность.

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