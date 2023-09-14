Война Пятьсот шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Европарламент признал Лукашенко соучастником преступлений России в Украине. Депутаты призвали МУС выдать ордер на его арест, а также арестовать активы руководства Беларуси.
- Евросоюз не стал продлевать санкции против четверых россиян. Среди них — владелец медиахолдинга РБК Григорий Березкин.
- Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В ВСУ заявили, что 17 из 22 беспилотников сбиты.
- Минобороны РФ отчиталось об 11 сбитых беспилотниках в Крыму. Жители Евпатории сообщили о взрывах.
«Украинская правда»: контрразведка СБУ и ВМС Украины уничтожили возле Евпатории российский комплекс ПВО «Триумф»
По словам собеседника «Украинской правды» в СБУ, «уникальную спецоперацию» на западе аннексированного Крыма провели в ночь на 14 сентября. Стоимость уничтоженного комплекса в украинской спецслужбе оценили в 1,2 миллиарда долларов.
По словам источника издания, «Триумф» уничтожили с помощью беспилотников и ракет «Нептун».
«Сначала беспилотники СБУ поразили „глаза“ комплекса — радары и антенны. А после вывода из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами „Нептун“ ударили по пусковым комплексам С300/400 „Триумф“», — пишет «Украинская правда».
В свою очередь источник издания пообещал российским военным в Крыму «новые сюрпризы».
- В ночь на 14 сентября жители Евпатории сообщали о взрывах. Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось об уничтожении 11 украинских беспилотников самолетного типа в аннексированном Крыму и пяти морских дронов, которые атаковали патрульный корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря. О последствиях атак российское военное ведомство не сообщило.
В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели их мужей. Как сообщает РИА Новости, при этом предлагается установить, что данные нормы будут действовать при условии, что вдова снова не вышла замуж.
Организаторы отменили в Казахстане концерты команды КВН «Камызяки», где должен был выступить российский комик казахского происхождения Азамат Мусагалиев. На сообщение одной из организаторов выступления Ольги Ли обратила внимание «Новая газета Европа».
«Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива „Камызяки“ команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды „Камызяки“», — заявила Ли.
Выступления «Камызяков» должны были состояться 5 октября в Алматы, а также 7 и 8 октября в Астане. О том, что сервисы приостановили продажу билетов на эти концерты, стало известно накануне.
Пользователи соцсетей призвали отменить концерты Мусагалиева после того, как 8 сентября он и другой комик Денис Дорохов выступили с концертом в самопровозглашенной ДНР. После выступления Мусагалиева внесли в базу «Миротворца».
Александр Лукашенко приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным
Как сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, он уже выехал на встречу, которая пройдет 15 сентября.
В ходе переговоров Путин и Лукашенко обсудят международную повестку и «региональную проблематику», а также совместную работу в сферах промышленности, сельского хозяйства и импортозамещения.
Блогера Евгения Савина (КраСава) проверяют по статье о «дискредитации» армии РФ
Как сообщили ТАСС и Baza, поводом для проверки стало интервью Савина журналистке Ксении Собчак. Красавину может грозить уголовное дело и лишение свободы на срок до пяти лет, пишут СМИ.
Проект Собчак «Осторожно, новости» сообщил, что на Савина уже возбудили уголовное дело о «повторной дискредитации» армии. В феврале его уже штрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации».
После выхода интервью депутат Госдумы от «Единой России» Роман Терюшков требовал возбудить против Савина уголовное дело по статье о разглашении гостайны.
- Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист и комментатор «Матч ТВ». У его ютьюб-канала «КраСава» более 1,1 миллиона подписчиков.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Савин выступил против войны. В апреле 2022 года он опубликовал в своем ютьюб-канале выпуск, посвященный войне, в котором приняли участие украинские футболисты и беженцы.
- На следующий день после публикации ролика футбольному клубу «Красава», который Савин основал в 2021 году, запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Роман Терюшков тогда обвинил Савина в распространении «фейков» о российской армии. В конце мая Савин уехал из России.
Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин уточнил информацию об обстреле села Новодмитровка в ночь на 14 сентября, в результате которого погиб ребенок.
По его данным, мальчик семи лет погиб при обстреле жилого сектора. Его 14-летний брат госпитализирован в тяжелом состоянии с многочисленными ранениями.
При обстреле пострадали еще трое соседей, которые прибежали на помощь братьям. Их тоже доставили в больницу. Кроме того, под удар попала машина скорой помощи. Автомобиль поврежден, но медики не пострадали.
Лояльность высшей бюрократии, бизнесменов из списка Forbes и многих силовиков — тех, кого принято объединять словом «элиты», — предмет постоянного беспокойства высшего кремлевского руководства. Затяжная война с Украиной, санкции и возросшие с ними риски заставляют их волноваться и искать выход. Александра Прокопенко, приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, в статье для рубрики «Идеи» показывает, как российское политическое руководство выстраивает основу для новой лояльности — которую даже война не поставит под вопрос.
В той же резолюции Европейский парламент призвал найти правовые пути для ареста активов руководства Беларуси и связанных с ним белорусских организаций, вовлеченных в войну. Эти активы депутаты призвали, по возможности, направить на восстановление Украины.
В Курской области под обстрел попало село Гордеевка, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате обстрела нарушено водоснабжение населенного пункта. Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам.
В результате ночной атаки российских дронов-камикадзе в Сумской области произошел пожар в зданиях продуктового магазина и неработающей бани, сообщили местные власти. Попадания зафиксированы в Юнаковской и Новослободской общинах.
В Днепропетровской области обломки сбитых беспилотников упали в Первомайской общине Никопольского района. В результате один частный дом частично разрушен. Повреждены еще шесть домов, восемь хозяйственных построек и три автомобиля. Также загорелась сухая трава, пожар уже потушили.
Кроме того, Марганецкую общину обстреляли из тяжелой артиллерии и «Градов». Последствия выясняются.
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В ночь на 14 сентября в Брянской области сбили шесть беспилотников, заявило Минобороны РФ
Первое сообщение о двух сбитых дронах появилось в телеграм-канале военного ведомства около 22:30, после полуночи с разницей примерно в 10 минут были выпущены еще несколько идентичных постов (1, 2, 3), в которых говорилось, что «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».
Никаких иных подробностей, кроме того, что дроны были уничтожены в Брянской области, не сообщалось.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, также опубликовал несколько постов в телеграме о сбитых беспилотниках. Он сообщил, что дроны были уничтожены: над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом, над Карачевским и Брянским районами.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!» — написал он.
Взрывы в Евпатории прокомментировала пресс-секретарь оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.
Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома — все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, цели военные.
В районе Евпатории расположены несколько военных частей, а также военный аэродром Саки, по которому ВСУ уже наносили удар летом 2022 года.
Минобороны РФ отчиталось об 11 сбитых беспилотниках в Крыму. Жители Евпатории сообщили о взрывах
Утром 14 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в аннексированном Крыму, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, попытка теракта была пресечена около 05:30.
Чуть ранее ВСУ пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря, утверждают российские военные. «В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Ночью о звуках взрывов сообщали жители Евпатории. Фото и видео публиковал проукраинский телеграм-канал «Крымский ветер». По неподтвержденной версии, целью атаки дронов была база ПВО между селами Уютное и Молочное. Обломки как минимум одного из сбитых дронов упали во дворы в Евпатории.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В ночь на 14 сентября войска РФ атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа «Шахед-136/131», из которых 17 были уничтожены средствами ПВО Украины. Вчера, по уточненной информации, россияне запустили по Украине 47 беспилотников, 35 из них были сбиты.
- За минувшие сутки российские военные нанесли два ракетных и 92 авиационных удара, совершили 42 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам Украины.
- Произошло 29 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области, Богдановки и Марьинки Донецкой области, Малой Токмачки и Вербового Запорожской области.
- ВСУ успешно наступали в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, а также продолжают удерживать инициативу на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Продолжается наступление ВСУ на мелитопольском и бахмутском направлениях.
- Авиация Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, два склада боеприпасов и станцию РЭБ противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 568-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что все это время вы с нами.