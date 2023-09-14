Война Пятьсот шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Украинская правда»: контрразведка СБУ и ВМС Украины уничтожили возле Евпатории российский комплекс ПВО «Триумф»

По словам собеседника «Украинской правды» в СБУ, «уникальную спецоперацию» на западе аннексированного Крыма провели в ночь на 14 сентября. Стоимость уничтоженного комплекса в украинской спецслужбе оценили в 1,2 миллиарда долларов.

По словам источника издания, «Триумф» уничтожили с помощью беспилотников и ракет «Нептун».

«Сначала беспилотники СБУ поразили „глаза“ комплекса — радары и антенны. А после вывода из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами „Нептун“ ударили по пусковым комплексам С300/400 „Триумф“», — пишет «Украинская правда».

В свою очередь источник издания пообещал российским военным в Крыму «новые сюрпризы».