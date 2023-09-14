США ввели санкции против «АвтоВАЗа», «Москвича» и трех российских миллиардеров

Власти США ввели санкции против нескольких десятков компаний, в числе которых «АвтоВАЗ», «Москвич» и А1 — инвестиционное подразделение «Альфа-групп». Обновленный санкционный список опубликован на сайте министерства финансов США.

В список также попали Росавтодор, «Трансмашхолдинг», «Мосинжпроект», «Объединенная металлургическая компания», «Русская медная компания» и банк «Ак-Барс».

Кроме того, санкции введены против 20 физических лиц — в их числе основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, основатель УГМК Искандер Махмудов и бывший глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. Все трое входят в рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes.

Попадание в санкционные списки США для физических лиц означает, что любые их активы в стране будут заморожены, как и деятельность любых юридических лиц, где им принадлежит более 50%. Кроме того, с ними запрещены любые финансовые взаимодействия: получение или предоставление товаров и услуг, пожертвований и кредитов. С попавшими под санкции юридическими лицами ситуация аналогичная — это заморозка активов и запрет на любое взаимодействие.

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