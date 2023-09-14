Три журналиста рассказали, что получали оповещение от Apple о хакерской атаке. Такое же приходило Галине Тимченко, в телефоне которой нашли шпионскую программу Pegasus

Бывший шеф-редактор программы «Балтия. Неделя» телеканала «Настоящее время» Евгений Эрлих рассказал, что получил на свой айфон уведомление от Apple о том, что его телефон могли атаковать проправительственные хакеры.

Такое же уведомление получала генеральный директор и издатель «Медузы» Галина Тимченко, после чего выяснилось, что ее айфон был заражен шпионской программой Pegasus.

По словам Эрлиха, в его айфоне стояла латвийская сим-карта — как и у Тимченко. В эфире «Дождя» он рассказал, что получил уведомление в конце августа, когда находился в Германии.

О подобных уведомлениях от Apple сообщили также генеральный директор «Новой газеты Европа» Мария Епифанова и корреспондент «Новой газеты Балтия» Евгений Павлов.

Епифанова рассказала, что получила оповещение от Apple 29 августа. По ее словам, 3 сентября она получила уведомление от Telegram, в котором говорилось, что неизвестный вошел в ее аккаунт с устройства Huawei в Каире.

Корреспондент «Новой газеты. Балтия» Евгений Павлов получил 29 августа на почту оповещение от Apple, в котором также говорилось, что его устройство могли взломать «спонсируемые государством хакеры». Как отмечает «Новая газета Европа», Павлов — гражданин Латвии и живет в стране всю жизнь.

22 июня 2023 года Галина Тимченко — сооснователь, генеральный директор и издатель «Медузы» — получила уведомление от Apple о том, что проправительственные хакеры могли атаковать ее айфон. Специалисты Access Now — организации, которая отстаивает цифровые права людей по всему миру, — совместно с исследователями из Citizen Lab выяснили, что на телефон Тимченко была установлена шпионская программа Pegasus.

Специалисты обнаружили, что айфон был заражен Pegasus 10 февраля 2023 года или около этой даты. Судя по всему, телефон оставался зараженным несколько дней или недель после этого. В это время Тимченко, которая живет в Латвии, находилась в Берлине на закрытой встрече, в которой участвовали представители независимых российских СМИ.