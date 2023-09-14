Российский Су-27 год назад атаковал британский самолет-разведчик над Черным морем. Пилот выпустил две ракеты, решив, что получил такой приказ Судя по всему, приказа не было

В конце сентября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил две ракеты по британскому разведывательному самолету. По информации BBC News, это произошло не случайно — российский пилот посчитал, что получил такой приказ.

Самолет-разведчик RC-135 Королевских военно-воздушных сил Великобритании, экипаж которого состоял из 30 человек, выполнял миссию по наблюдению за Черным морем в международном воздушном пространстве 29 сентября 2022 года. Его стали сопровождать два российских истребителя Су-27.

BBC News пишет, что, согласно перехваченным переговорам, один из российских пилотов посчитал, что получил разрешение атаковать британский самолет. Источник издания в одном из западных оборонных ведомств рассказал, что наземный диспетчер сказал пилотам: «У вас есть цель». Один из пилотов понял эту фразу как указание поразить британский самолет и выпустил по нему ракету «воздух-воздух».

Собеседники BBC News в западных военных ведомствах считают, что экипаж британского самолета не погиб только потому, что наведение на цель было не совсем точным. Из перехваченных переговоров следует, что пилот второго Су-27 обругал своего коллегу матом и спросил его, что он вообще делает. Однако пилот первого самолета выпустил еще одну ракету. Как утверждают источники, она упала с крыла истребителя. С чем это связано, неясно — либо она была неисправна, либо запуск был прерван.

Источники BBC News в оборонных структурах, комментируя фразу наземного диспетчера про цель и последующий запуск ракеты, заявили о «высокой степени непрофессионализма» тех, кто был вовлечен в ситуацию. Издание отмечает, что пилоты НАТО используют «очень точные формулировки», когда запрашивают и получают разрешение открыть огонь.

20 октября 2022 года об инциденте в Черном море сообщил тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он рассказал, что британский самолет проводил обычное патрулирование над международными водами по заранее установленному маршруту, но один из сопровождавших его российских Су-27 выпустил ракету.

По словам Уоллеса, Великобритания не считает этот инцидент «преднамеренной эскалацией с российской стороны», однако «выразила обеспокоенность» чиновникам Минобороны РФ, в том числе главе ведомства Сергею Шойгу. Министр обороны России, по словам Уоллеса, ответил, что «произошла техническая неисправность истребителя Су-27». Публично Минобороны РФ этот инцидент не комментировало.

Собеседники BBC News называют несколько причин, почему британское командование не раскрывало подробности произошедшего. Одна из них — нежелание военных Великобритании показывает свои возможности в сборе информации и технике перехватов. Кроме того, Лондон, вероятно, не хотел эскалации, при которой в конфликт с Россией будет втянута страна-член НАТО.

Представитель Минобороны Великобритании в комментарии BBC News заявил, что этот инцидент является «суровым напоминанием о потенциальных последствиях варварского вторжения Путина в Украину».

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Фото на обложке: Peter Sumner / Alamy / Vida Press