«Радио Свобода» опубликовало спутниковый снимок, подтверждающий украинский удар по позициям ПВО в аннексированном Крыму

«Радио Свобода» опубликовало спутниковый снимок, подтверждающий украинский удар по позициям российских систем ПВО в аннексированном Крыму. Издание уточняет, что снимок был сделан утром 14 сентября.

Ранее спутниковый снимок позиций, сделанный 28 августа, опубликовал OSINT-аналитик OSINTtechnical. На этом фото можно увидеть пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», спрятанные в углублениях в земле, а также контейнеры для ракет, хранящиеся под открытым небом.

Аналитик уточнил, что местоположение комплекса стало известно в 2022 году благодаря туристу, который сфотографировался с военной техникой.

В ночь на 14 сентября СБУ совместно с Военно-морскими силами Украины нанесла удар в районе Евпатории, в результате которого, как утверждается, был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 «Триумф».

23 августа 2023 года ГУР заявило об уничтожении еще одной установки С-400 в районе деревни Оленевка в аннексированным Крыму.

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