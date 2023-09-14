Минобороны РФ отчиталось об 11 сбитых беспилотниках в Крыму. Жители Евпатории сообщили о взрывах

Утром 14 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в аннексированном Крыму. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, попытка теракта была пресечена около 05:30.

Чуть ранее ВСУ пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря, утверждают российские военные. «В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ночью о звуках взрывов сообщали жители Евпатории. Фото и видео публиковал проукраинский телеграм-канал «Крымский ветер».

По неподтвержденной версии, целью атаки дронов была база ПВО между селами Уютное и Молочное. Обломки как минимум одного из сбитых дронов упали во дворы в Евпатории.

Пресс-секретарь оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы: «Сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома — все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно плановая. Цели законные, целые военные».

В районе Евпатории расположены несколько военных частей, а также военный аэродром Саки, по которому ВСУ уже наносили удар летом 2022 года.

Обновлено. Военная контрразведка СБУ и Военно-морские силы Украины провели «уникальную спецоперацию» в районе Евпатории, уничтожив российский комплекс ПВО «Триумф», заявил «Украинской правде» источник в украинской спецслужбе. По его словам, цель была поражена беспилотниками и ракетами «Нептун».

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