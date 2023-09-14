В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда

В Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

«Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев», — заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Как отмечается на сайте Офиса генпрокурора Украины, открытый офис МУС в Киеве является крупнейшим представительством суда за пределами Гааги.

В марте 2023 года Международного уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации детей из Украины.

В июле в Гааге начал работу Международный центр по расследованию российского вторжения в Украину, в который вошли прокуроры из Украины, Евросоюза, США и Международного уголовного суда. В Евроюсте создание центра назвали первым шагом к созданию специального трибунала, поскольку собранные центром материалы станут основой для возбуждения уголовного дела о преступлении агрессии против Украины.