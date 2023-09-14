«Моральная ответственность будет на мне до конца жизни» Месяц назад Россия нанесла удар по театру в Чернигове, где проходила выставка дронов. «Бабель» взял интервью у ее организатора

19 августа российские войска ударили по центру Чернигова — одна из ракет попала в местный драматический театр, где проходила выставка дронов «Люті пташки» («Свирепые птички»). Погибли семь человек, пострадали еще более 150. Организатором выставки был проект Victory Drones. Его основательницу, волонтерку Марию Берлинскую называют «матерью украинской аэроразведки» или «матерью дронов». Обучать украинских военных использованию дронов она начала еще в 2014 году, создав Центр поддержки аэроразведки. В начале полномасштабного российского вторжения она находилась в США, где убеждала американские власти в необходимости поставок Киеву оружия. После ракетного удара по Чернигову организаторов выставки начали обвинять в том, что им не стоило проводить мероприятие так близко к линии фронта и анонсировать его заранее. По словам Берлинской, место проведения мероприятия держалось в секрете, а информация о нем была разослана «зарегистрированным проверенным участникам» за несколько часов до начала выставки. Спустя почти месяц после атаки Мария Берлинская дала интервью украинскому изданию «Бабель». Вот что она сказала.

Мария Берлинская

О выставке дронов

По словам Берлинской, проект Victory Drones был соорганизатором закрытой встречи вместе с военно-гражданской администрацией Черниговской области. Она отметила, что подобное мероприятие нельзя провести без согласования с местной администрацией (местная администрация утверждала, что выставка не согласовывалась — прим. «Медузы»). Это была закрытая встреча военных, волонтеров, инженеров, на которой планировалась, в том числе, протестировать различные технологии, что невозможно сделать онлайн.

«Я буду требовать от представителей власти дать конкретные протоколы безопасности. Важно, чтобы на этих страшных трагических последствиях мы учились. Моральная ответственность будет на мне до конца жизни. И я сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы ту страшную боль и страх, который проживают наши люди, россияне испытывали каждый день. Чтобы они понимали, каково это жить под постоянными ударами, ходить в бомбоубежища, не знать, когда и откуда прилетит», — заявила Берлинская.

Говоря о протоколах безопасности, она привела в пример украинский форум IT-деятелей iForum, проходивший в Киеве в начале августа. По ее мнению, российские войска вполне могли нанести удар по нему. Берлинская считает, что такие мероприятия следует проводить в чем-то вроде бункеров.

Она также полагает, что большинство негативных комментариев в соцсетях после удара по Чернигову в ее адрес оставляли российские боты. «Я спокойно отношусь как к похвале, так и к ненависти. Мне важно только мнение пострадавших и их семей. Почему меня должно волновать мнение совершенно незнакомых людей, которые не понимают, чем мы занимаемся, не понимают, как это влияет на ход войны, не понимают вообще, что такое технологии на войне? А еще для меня очень важна была поддержка от собратьев, от военных. Было впечатление, что мне половина фронта позвонила — от простых бойцов до комбатов», — рассказала волонтер.

Читайте также

Российские войска обстреляли Чернигов. Погибли семь человек, десятки пострадали Ракета попала в драмтеатр, где проходила выставка дронов. Анонс был опубликован в сети — так о мероприятии могли узнать российские военные

Читайте также

Российские войска обстреляли Чернигов. Погибли семь человек, десятки пострадали Ракета попала в драмтеатр, где проходила выставка дронов. Анонс был опубликован в сети — так о мероприятии могли узнать российские военные

О западной поддержке

Поддержка США — ключевой элемент в международной поддержке, и ее нужно удержать, говорит Берлинская. По ее мнению, Вашингтону не нужно поражение Украины и не нужна победа России, но нужна ли победа Украины — «это открытый вопрос». США действуют с оглядкой на то, чтобы не эскалировать конфликт еще больше и не перевести его на уровень применения ядерного оружия. Такой вывод Берлинская сделала на основе разговоров с военными экспертами в США, представителями Пентагона и Белого дома, а также служб безопасности.

О том, как будет развиваться война

Прогнозы на ближайший год войны, по мнению Берлинской, зависят от того, насколько быстро нарастит производство технологий Украина и насколько быстро сделает это же Россия, локализуя технологии, взятые у Китая, Ирана и других стран. Важный фактор — как будет включаться в войну Китай, потому что сейчас он «де-юре не машет российским флагом на заседаниях ООН, но де-факто поставляет России технологии». Еще один фактор — выборы в США. Здесь для Украины важно, как она представлена в главных американских медиа, считает Берлинская — если будет поддержка со стороны избирателя, тогда политики будут вынуждены отвечать на этот запрос. Иначе будет звучать все больше голосов, призывающих к перемирию или компромиссу.

«Для Украины это будет означать еще одну паузу [в войне], которую мы уже проходили. Я общаюсь с собратьями на фронте, и мы всегда говорим, что ни в коем случае нельзя снова впасть в иллюзию и повторить ту же ошибку, думая, что с Россией можно договориться. С Россией нельзя договориться. Любую паузу они используют для подготовки к еще большей войне», — говорит Берлинская.

По ее прогнозу, если украинские войска «будут использовать технологии», разминировать территорию перед атаками с помощью роботов, применять ударные беспилотники, уничтожать командные пункты и «только потом отправлять людей», то ВСУ «смогут вернуть определенную часть территории» в течение ближайшего года, то есть до осени 2024 года.

«Я хочу ошибаться, но, конечно, не до границ 1991 года», — добавила она. Если Украина будет «действовать иначе», упадет уровень западной помощи, не будет роста собственного производства военных технологий, «россияне определенно будут пытаться прорваться дальше, захватить еще больше территорий на тех участках фронта, которые являются наиболее перспективными».

Истребители F-16, если их поставят в том количестве, которое было озвучено (50-60 самолетов), не станут фактором, который изменит ход войны, считает Берлинская. По ее мнению, они станут частью системы ПВО и будут иметь «определенное влияние на ход боевых действий».

«Что может стать серьезным геймченджером — это наращивание производства собственных дронов и ракет в масштабе сотен тысяч, разной дальности, под разные задачи», — отметила он.

Читайте также

Нидерланды и Дания поставят Украине истребители F-16. Что это за самолет и как он повлияет на ситуацию на фронте?

Читайте также

Нидерланды и Дания поставят Украине истребители F-16. Что это за самолет и как он повлияет на ситуацию на фронте?

О том, что станет победой в войне

По словам Берлинской, она не знает откуда у людей уверенность, что Украина обязательно победит. Каким будет реальный сценарий, напрямую зависит от каждого украинца внутри страны и за ее пределами, считает она.

«Для меня победа — это не только границы 1991 года, это ликвидация военной способности России к агрессии хотя бы на несколько десятилетий. Почему это важно? Потому что мы можем выгнать условного маньяка из своего дома, но если он через несколько дней может снова к нам прийти с пистолетами и ножами и начать насиловать и убивать, то это еще не победа», — заключила она.

Фотография на обложке и портрет: Victory Drones